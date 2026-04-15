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Papa termina primeiro dia nos Camarões em orfanato. "O vosso irmão mais velho é Jesus"

15 abr, 2026 - 19:29 • Aura Miguel

A dançar e a cantar, algumas dezenas de crianças e adolescentes acolheram o ilustre visitante num orfanato católico. “A verdadeira família é aqui que a encontrais, com irmãos e irmãs que partilham convosco uma história dolorosa”, disse o Papa.

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Rodeado por muito carinho e entusiasmo, Leão XIV terminou o seu primeiro dia nos Camarões num orfanato católico. A dançar e a cantar, algumas dezenas de crianças e adolescentes acolheram o ilustre visitante. “A verdadeira família é aqui que a encontrais, com irmãos e irmãs que partilham convosco uma história dolorosa. E nesta família, o vosso Irmão mais velho é Jesus!”, disse o Papa.

“Num mundo frequentemente marcado pela indiferença e pelo egoísmo, esta casa recorda-nos que somos todos guardiões dos nossos irmãos e irmãs e que, na grande família de Deus, nunca ninguém é um estrangeiro ou um esquecido, por menor que seja”.

Depois, acrescentou: “Queridas crianças, sei que muitos de vós passastes por difíceis provações. Alguns conhecestes a dor da ausência através da perda dos pais ou de entes queridos. Outros experimentastes o medo, a rejeição, o abandono, a privação, a incerteza. Vós sois chamados a um futuro maior do que as vossas feridas. Sois portadores de uma promessa. Pois onde quer que haja miséria, sofrimento ou injustiça, Deus está presente e conhece os vossos rostos, está muito próximo de vós”. E recordou: “Jesus tinha uma especial bondade para com crianças como vós e as colocava no centro. Sabei que, hoje, Ele olha para cada um de vós com o mesmo carinho”.

Apesar do calor intenso, Leão XIV apreciou, sorridente, as breves coreografias de alguns miúdos e agradeceu às Irmãs da Congregação Filhas de Maria, responsáveis pelo orfanato. “A vossa atenção reflete o rosto da misericórdia divina. Através de vós manifesta-se a ternura de Deus, uma ternura fiel, que não falha nas provações e nunca desilude.” No final, Leão XIV sentou-se no meio das crianças e adolescentes para um retrato de família.

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