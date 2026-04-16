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Denúncia da corrupção tem marcado viagem de Leão XIV a África, diz CEP

16 abr, 2026 - 15:17 • Ana Catarina André

Além de manifestarem apoio ao Papa que na visita a quatro países africanos tem dado "um testemunho corajoso como peregrino da paz", os bispos consideram inaceitável “habituarmo-nos à pobreza e ao abandono dos mais vulneráveis”.

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(Em atualização)

Os bispos portugueses consideram que, “num tempo de tensões e incompreensões no plano internacional”, o Papa Leão XIV dá um “testemunho corajoso como peregrino da paz”.

Em comunicado, divulgado após a assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) que terminou esta quinta-feira, em Fátima, os prelados manifestam “plena comunhão e solidariedade com o Santo Padre”, referindo que Leão XIV está “ao serviço de uma convivência fraterna entre os povos”, que assenta “na justiça e na dignidade de cada pessoa”, convidando “todos os crentes e não crentes a construir caminhos de diálogo, reconciliação e fraternidade”.

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Bispo de Coimbra é o novo presidente da CEP

Igreja

Bispo de Coimbra é o novo presidente da CEP

D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, sucede a D.(...)

A propósito da viagem apostólica de Leão XIV a quatro países africanos, que começou no início da semana, a CEP sublinha que o Papa tem levado “uma palavra clara de denúncia da corrupção e um apelo firme à construção da paz em contextos marcados pela violência e pela injustiça”.

No mesmo comunicado, e a propósito dos 70 anos da Cáritas Portuguesa, os bispos manifestam “preocupação perante a persistência de situações estruturais que atingem gravemente as crianças, os idosos, as famílias e as pessoas em situação de sem-abrigo”.

“Não é aceitável habituarmo-nos à pobreza e ao abandono dos mais vulneráveis. Impõe-se, por isso, a promoção de políticas justas e respostas eficazes que salvaguardem a dignidade de cada pessoa”, sublinham, mencionando, uma vez mais, as migrações como “um desafio exigente para a Igreja e para a sociedade”.

Nesta assembleia plenária em que D. Virgílio Antunes foi eleito presidente da CEP, foram também escolhidos os presidentes das comissões episcopais. Seis das 10 comissões têm um novo presidente, o que significa que quatro bispos renovaram o mandato.

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