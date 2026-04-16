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Papa celebra missa para 200 mil pessoas em Douala

16 abr, 2026 - 23:22 • Aura Miguel

Cidade africana acolhe terceiro dia de visita aos Camarões. A eucaristia decorre no maior estádio local.

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No terceiro dia de visita aos Camarões, Douala acolhe esta sexta-feira o Papa Leão XIV.

Esta é a maior cidade do país e também a capital económica, com um importante porto no golfo da Guiné. Os portugueses foram os primeiros navegadores a chegar à região, em 1472.

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Leão XIV vai celebrar a missa no maior estádio da cidade, inserido numa espécie de cidadela desportiva, construída para a Copa Africana de 2019.

Os organizadores locais preveem a participação de 200 mil pessoas nesta eucaristia. O espaço onde decorre tem a capacidade para 600 mil, mas as autoridades apenas deixam cerca de 200 mil assistirem ao evento, por motivos de segurança.

No final da missa, Leão XIV visita o Hospital Católico de São Paulo e, pela hora do almoço, regressa de avião à capital.

A agenda do Papa inclui ainda, durante a tarde, um encontro com alunos e professores na Universidade Católica da África Central.

Trata-se de uma aposta de formação académica, sediada em Yaoundé, que envolve seis países: Camarões, República Centro-Africana, Congo Brazaville, Gabão, Guiné Equatorial e Chade.

O encontro com o Papa inclui testemunhos de dois alunos e de um professor.

[Notícia corrigida às 16h42 de 17 de abril de 2026 para indicar que, apesar da cidadela desportiva ter capacidade para albergar 600 mil pessoas, as autoridades apenas deixam cerca de 200 mil durante a eucaristia]

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