Papa celebra missa para 600 mil pessoas em Douala

No terceiro dia de visita aos Camarões, Douala acolhe esta sexta-feira o Papa Leão XIV.

Esta é a maior cidade do país e também a capital económica, com um importante porto no golfo da Guiné.

Os organizadores locais preveem a participação de 600 mil pessoas nesta eucaristia. Os portugueses foram os primeiros navegadores a chegar à região, em 1472.

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Leão XIV vai celebrar a missa no maior estádio da cidade, inserido numa espécie de cidadela desportiva, construída para a Copa Africana de 2019.

No final da missa, Leão XIV visita o Hospital Católico de São Paulo e, pela hora do almoço, regressa de avião à capital.

A agenda do Papa inclui ainda, durante a tarde, um encontro com alunos e professores na Universidade Católica da África Central.

Trata-se de uma aposta de formação académica, sediada em Yaoundé, que envolve seis países: Camarões, República Centro-Africana, Congo Brazaville, Gabão, Guiné Equatorial e Chade.

O encontro com o Papa inclui testemunhos de dois alunos e de um professor.