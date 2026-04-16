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🔴 Papa Leão XIV nos Camarões: encontro pela paz com a comunidade de Bamenda
16 abr, 2026 - 11:30
Leão XIV vai estar na cidade do noroeste dos Camarões, marcada por violentos confrontos separatistas de língua anglófona. A extrema violência tem obrigado a deslocações internas e causado milhares de vítimas.
Papa ao encontro das vítimas da violência em Bamenda
A extrema violência tem causado milhares de vítima(...)
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