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Papa Leão XIV nos Camarões. Reveja o encontro pela paz com a comunidade de Bamenda

16 abr, 2026 - 11:30

Leão XIV vai estar na cidade do noroeste dos Camarões, marcada por violentos confrontos separatistas de língua anglófona. A extrema violência tem obrigado a deslocações internas e causado milhares de vítimas.

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