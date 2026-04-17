Angola recebe o Papa após três dias inesquecíveis nos Camarões

Angola recebe este sábado o Papa após três dias nos Camarões, marcados por várias intervenções sobre paz, justiça e responsabilidade política.

Leão XIV despediu-se dos Camarões com a celebração de uma missa no aeroporto secundário da capital.

Em três dias, que ficarão gravados no coração deste povo, o Papa falou de paz em três cidades, denunciou a lógica da violência e da guerra e pediu às autoridades “visões e escolhas corajosas”, sempre no respeito pelos direitos humanos, com especial atenção aos mais vulneráveis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O Santo Padre também lembrou que a paz e a justiça se afirmam quando se quebram “as correntes da corrupção, que desfiguram a autoridade, esvaziando-a de legitimidade”.

O flagelo da corrupção foi, de resto, apontado várias vezes ao longo da visita.

Em Bamenda, zona flagelada pela violência separatista, Leão XIV referiu-se aos “senhores da guerra”, afirmou que “o mundo está a ser destruído por alguns tiranos” e lamentou os que fazem guerra em nome de Deus.

Aos jovens pediu protagonismo ao serviço da verdade e da justiça, bem como coragem para reconstruir o mosaico da unidade em prol de uma sociedade de paz e reconciliação.

A adesão do povo foi motivo de festa nestes dias, com forte presença nas ruas e nos locais de celebração.

Agora, cabe a Angola acolher o Sucessor de Pedro, cuja chegada a Luanda está prevista para as 15h00 deste sábado.