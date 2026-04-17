Fundão e Covilhã recebem 2500 alunos no XIV Encontro Nacional de EMRC dedicado à fraternidade

O XIV Encontro Nacional de Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) do Ensino Secundário (XIV ENES) realiza-se esta sexta-feira e sábado, nas cidades do Fundão e da Covilhã, reunindo cerca de 2500 alunos de aproximadamente 40 escolas de todo o país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sob o tema “Onde está o teu irmão?”, a iniciativa propõe uma reflexão sobre o sentido da vida em comunidade, centrada na construção da fraternidade universal, num contexto global marcado por conflitos, tensões sociais e o crescimento de discursos populistas e extremistas.

Segundo Sérgio Martins, coordenador da iniciativa, o encontro pretende “desafiar os alunos a uma reflexão crítica, com especial atenção aos mais frágeis, marginalizados e migrantes”, promovendo simultaneamente o desenvolvimento de compromissos pessoais e coletivos.

“Vai ser uma oportunidade para nós procurarmos dar resposta a uma inquietação grande, que é sabermos onde está o nosso irmão. Iremos estar em duas cidades, na Cova da Beira, entre a Covilhã e o Fundão. Procuraremos que cada um de nós possa responder a esta questão”, afirma, em declarações ao Educris.

O responsável sublinha ainda a importância de olhar para os mais vulneráveis: “Vamos, sobretudo, ter em conta os mais fragilizados, aqueles que muitas vezes sofrem perseguição pela cor da pele, pela raça, ou pela diferença, ou porque são migrantes”.

Entre os principais desafios lançados aos participantes está o compromisso com a ação concreta: “Hoje temos a obrigação, não só de falar, mas de agir.” O coordenador alerta para a necessidade de intervenção no quotidiano, onde persistem fenómenos como o bullying e o afastamento social.

Incentivar os jovens a assumirem um papel ativo na sociedade



Uma das novidades desta edição é a criação do conceito de “escolas irmãs”, que visa aproximar alunos de diferentes contextos. “Preparámos uma dinâmica diferente, criando escolas que não se conhecem, mas que terão a oportunidade de gerar proximidade, resolver problemas em conjunto e viver momentos de encontro e celebração”, explica Sérgio Martins.

O programa inclui diversas atividades pedagógicas e lúdicas, como percursos temáticos, painéis de graffiti na ANIL, “estações do cuidado”, encontros entre escolas, jogos de rua e iniciativas de solidariedade em parceria com instituições locais.

Inspirado pelo apelo do Papa Francisco à fraternidade — sintetizado na expressão “todos, todos, todos” — e pelo testemunho do Papa Leão XIV, o encontro pretende incentivar os jovens a assumirem um papel ativo na sociedade, promovendo valores como o cuidado pelo outro, a responsabilidade pessoal e o compromisso com o bem comum.

“Temos necessidade de atuar, temos necessidade de sermos todos. Cada um de nós tem que ser parte desse todo. A nossa disciplina não pode ficar indiferente a isto. Temos de sair do nosso casulo e ir ao encontro dos outros”, reforça.

A iniciativa conta com o apoio dos municípios do Fundão e da Covilhã, da Universidade da Beira Interior e de várias instituições educativas e culturais da região.

De acordo com a organização, com este encontro, a disciplina de EMRC reforça o seu contributo para a formação integral dos alunos, incentivando uma cidadania ativa, solidária e comprometida com a construção de uma sociedade mais fraterna.