Ataques de Trump a Leão XIV ofuscam viagem a África

"Olho para esta situação com tristeza e com preocupação", porque é "inqualificável esta tentativa de um Presidente de um país achar que tem o direito e a arrogância de ensinar teologia ao Papa ou ensinar Doutrina Social da Igreja ao Papa", afirmou à Lusa o missionário português com mais relevo na cúria romana, com assento na direção mundial dos espiritanos. . "Estou preocupado porque corremos o risco de desfocar o essencial da viagem. Se passamos o tempo a falar mais desta guerra do que da viagem, matamos a viagem" do Papa a África, que estava focada na defesa dos valores da Igreja, no diálogo inter-religioso e na promoção do desenvolvimento social, disse Tony Neves. . Donald Trump fez várias críticas a Leão XIV e chegou a publicar uma imagem em que se compara a Jesus Cristo ao mesmo tempo que o vice-presidente, o recém-convertido ao catolicismo JD Vance, disse que o Papa se deveria abster de discutir teologia. "Eu acho que o Papa esteve bem, na medida em que não quis lançar lenha para a fogueira e tentou esvaziar o balão que Trump tentou encher" e que queria que "rebentasse com grande estrondo", considerou Tony Neves. Leão XIV, "com um alfinetinho, furou o balão" e disse apenas: "não tenho medo, eu cumpro a minha missão, eu anuncio o Evangelho e não vou responder a ninguém em particular". .

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

A resposta do Papa a Trump é uma "proposta clara de um de um projeto de reconciliação mundial", a partir do diálogo inter-religioso até chegar ao diálogo entre políticos. . "Ser católico está nos antípodas deste tipo de atitudes. O católico por natureza entra em diálogo, entra em concertação e caminha juntos para que as coisas melhorem", afirmou o missionário. Falando a partir do México onde está a visitar uma missão dos espiritanos, Tony Neves disse esperar que o Papa se foque nas "questões da doutrina social da Igreja". "A Igreja nunca pode passar ao lado do bem-estar das populações e do respeito dos seus direitos mais elementares e, por isso, deve falar de justiça, paz e integridade da criação". O Papa chega hoje a Angola, um país onde Tony Neves esteve na década de 1990, acompanhando as primeiras negociações de paz. .