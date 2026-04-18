Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 18 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

CEP reage “positivamente” à intenção do Governo de isentar compensações à vítimas de abusos

18 abr, 2026 - 11:40 • Henrique Cunha

O Governo vai apresentar ao Parlamento uma proposta de lei para excluir da tributação em IRS as compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais.

A+ / A-

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) "acompanha com atenção esta proposta" do Governo para isentar de IRS as compensações às vitimas de abusos.

Fonte da CEP disse à Renascença que "qualquer medida que evite encargos adicionais para as vítimas é acolhida positivamente, tal como foi afirmado por D. Virgílio Antunes e D. José Ornelas, atual Presidente da CEP e Presidente cessante, respetivamente".

Para a Conferência Episcopal "o essencial é que todo este processo contribua para uma reparação o mais justa possível, sem acrescentar novas dificuldades a quem já foi profundamente atingido".

O Governo vai apresentar ao Parlamento uma proposta de lei para excluir da tributação em IRS as compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais, anuncia em comunicado o Ministério das Finanças.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Esta exclusão será igualmente aplicável às compensações financeiras atribuídas por abusos sexuais a menores e adultos vulneráveis em outras situações similares, reconhecidas por despacho do membro do governo responsável pela área da justiça, lê-se no comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 18 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)