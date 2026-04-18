- Noticiário das 14h
- 18 abr, 2026
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CEP reage “positivamente” à intenção do Governo de isentar compensações à vítimas de abusos
18 abr, 2026 - 11:40 • Henrique Cunha
O Governo vai apresentar ao Parlamento uma proposta de lei para excluir da tributação em IRS as compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais.
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) "acompanha com atenção esta proposta" do Governo para isentar de IRS as compensações às vitimas de abusos.
Fonte da CEP disse à Renascença que "qualquer medida que evite encargos adicionais para as vítimas é acolhida positivamente, tal como foi afirmado por D. Virgílio Antunes e D. José Ornelas, atual Presidente da CEP e Presidente cessante, respetivamente".
Para a Conferência Episcopal "o essencial é que todo este processo contribua para uma reparação o mais justa possível, sem acrescentar novas dificuldades a quem já foi profundamente atingido".
O Governo vai apresentar ao Parlamento uma proposta de lei para excluir da tributação em IRS as compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais, anuncia em comunicado o Ministério das Finanças.
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Esta exclusão será igualmente aplicável às compensações financeiras atribuídas por abusos sexuais a menores e adultos vulneráveis em outras situações similares, reconhecidas por despacho do membro do governo responsável pela área da justiça, lê-se no comunicado.
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