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Papa nos Camarões
Chefe Tradicional nos Camarões valoriza mensagem de paz do Papa
18 abr, 2026 - 12:35 • Aura Miguel
Em declarações à Renascença Medang Charles fala da presença do Papa nos Camarões.
“O mais importante é Ele trazer uma mensagem de paz”. O chefe tribal camaronês valorizou, este sábado, em declarações à Renascença a presença do Papa no País.
Medang Medang Charles num inglês que o próprio considera que “não é muito correto” adianta à reportagem da Renascença que é muito importante a presença de “um chefe tradicional numa celebração que conta com a organização do Governo”.
“É ainda mais importante quando se tem responsabilidades acrescidas junto da população e é também importante também quando o Governo organiza alguma coisa, nós estarmos presentes”, sublinha.
E interrogado sobre que sinais de esperança a visita do Papa Leão XIV deixa, Medang Charles afirma que “na sua mensagem o mais importante é o seu desejo de paz”. “O mais importante é ele (Leão XIV) trazer a paz às pessoas”, conclui.
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