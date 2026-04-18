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Papa nos Camarões
Leão XIV: “Ninguém deve ser deixado sozinho”
18 abr, 2026 - 10:07 • Aura Miguel com Henrique Cunha
Na despedida dos Camarões, Leão XIV sublinha a importância de “cada comunidade” em “criar e apoiar estruturas de solidariedade”, para enfrentar as crises “sociais, políticas, sanitárias e económicas”.Partindo do Evangelho do dia, e da exortação de Cristo “não tenhais medo”, o Papa pediu “a coragem de mudar hábitos e estruturas” e "lutas estéreis".
Na Missa que encerrou a presença do Papa nos Camarões, este sábado, Leão XIV iniciou a sua homilia com um agradecimento à forma como foi acolhido e pelos “momentos de alegria e de fé” vividos em conjunto, e deixou o alerta de que “a fé não nos poupa de agitações e tribulações”, o que em certos momentos pode deixar parecer que “o medo prevalece”. E é nesses momentos que, de acordo com Leão XIV temos de ouvir a voz do Salvador: “Sou Eu, não tenhais medo!”.
Sua Santidade recordou que “no seu navegar ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou, tantas vezes, tempestades e «ventos contrários». “É o que sentimos nos momentos em que, oprimidos por forças adversas, nos parece que estamos a submergir, quando tudo parece ser sombrio e nos sentimos sozinhos e fracos. Mas não é assim. Jesus está connosco, mais forte do que qualquer poder do mal, em cada tormenta”, acrescentou.
As autoridades locais anunciaram que estiveram 200 mil pessoas no recinto da missa e muitos milhares nas zonas circundantes.
Solidariedade perante as crises
Leão XIV recordou que, nesses momentos Jesus aproxima-se, e embora “não acalme imediatamente as tempestades, vem ao nosso encontro, convidando-nos a permanecermos juntos e solidários e a unir-nos uns aos outros”. Porque, sublinha o Papa “ninguém deve ser deixado sozinho a enfrentar as adversidades da vida”, e para tal, Leão XIV defende que “cada comunidade tem a tarefa de criar e apoiar estruturas de solidariedade e de ajuda mútua nas quais, perante as crises – sejam elas sociais, políticas, sanitárias ou económicas – todos possam dar e receber ajuda, de acordo com as suas capacidades e segundo as suas necessidades”.
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E voltando à exortação “não tenhais medo”, Leão XIV diz que a expressão assume “uma dimensão ampla, também a nível social e político, como encorajamento para enfrentar em conjunto, com sentido cívico e responsabilidade civil os problemas e desafios”, particularmente “aqueles ligados à pobreza e à justiça”.
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“A fé não separa o espiritual do social; pelo contrário, dá ao cristão a força para interagir com o mundo, a fim de responder às necessidades dos outros, especialmente dos mais fracos”, alertou. Leão XIV entende que "para a salvação de uma comunidade é necessária uma decisão comum que integre a dimensão espiritual e ética do Evangelho", e apelou ao fim dos conflitos e “lutas estéreis”,
O Papa terminou a sua homilia no aeroporto internacional de Yaoundé-Ville apelando à coragem de “mudar hábitos e estruturas, para que a dignidade da pessoa permaneça sempre no centro e se superem as desigualdades e a marginalização”, e na despedida pediu para que “cada um” conserve “viva no coração a recordação dos lindos momentos” que viveram em conjunto, e que “mesmo no meio das dificuldades”, continuem a “dar espaço a Jesus”, deixando-se “iluminar e recriar cada dia pela sua presença”.
E finalizou com um pedido à “Igreja viva camaronesa, jovem, rica de dons e entusiasmo, para que “com a ajuda da Virgem Maria, nossa Mãe”, faça “florescer cada vez mais” a sua “presença festiva”. “Fazei com que mesmo os ventos contrários, que nunca faltam na vida, se tornem oportunidades de crescimento no serviço alegre a Deus e aos irmãos, na partilha, na escuta, na oração e no desejo de crescer juntos”, concluiu.
Depois dos Camarões, o Papa Leão XIV segue agora para Angola sendo que a chegada a Luanda deve acontecer esta tarde pelas 15h00.
Reveja a Santa Missa no Aeroporto de Yaoundé-Ville:
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