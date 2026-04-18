Leão XIV: “Ninguém deve ser deixado sozinho”

Na Missa que encerrou a presença do Papa nos Camarões, este sábado, Leão XIV iniciou a sua homilia com um agradecimento à forma como foi acolhido e pelos “momentos de alegria e de fé” vividos em conjunto, e deixou o alerta de que “a fé não nos poupa de agitações e tribulações”, o que em certos momentos pode deixar parecer que “o medo prevalece”. E é nesses momentos que, de acordo com Leão XIV temos de ouvir a voz do Salvador: “Sou Eu, não tenhais medo!”.

Sua Santidade recordou que “no seu navegar ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou, tantas vezes, tempestades e «ventos contrários». “É o que sentimos nos momentos em que, oprimidos por forças adversas, nos parece que estamos a submergir, quando tudo parece ser sombrio e nos sentimos sozinhos e fracos. Mas não é assim. Jesus está connosco, mais forte do que qualquer poder do mal, em cada tormenta”, acrescentou.

As autoridades locais anunciaram que estiveram 200 mil pessoas no recinto da missa e muitos milhares nas zonas circundantes.

Solidariedade perante as crises

Leão XIV recordou que, nesses momentos Jesus aproxima-se, e embora “não acalme imediatamente as tempestades, vem ao nosso encontro, convidando-nos a permanecermos juntos e solidários e a unir-nos uns aos outros”. Porque, sublinha o Papa “ninguém deve ser deixado sozinho a enfrentar as adversidades da vida”, e para tal, Leão XIV defende que “cada comunidade tem a tarefa de criar e apoiar estruturas de solidariedade e de ajuda mútua nas quais, perante as crises – sejam elas sociais, políticas, sanitárias ou económicas – todos possam dar e receber ajuda, de acordo com as suas capacidades e segundo as suas necessidades”.