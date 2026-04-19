Leão XIV diz que Angola “tem sede de paz e fraternidade” e denuncia “chaga da corrupção”

Leão XIV começou a sua homília, deste 3º domingo de Páscoa, agradecendo “o festivo acolhimento” e aproveitou a liturgia da palavra de hoje, e em particular o Evangelho dos discípulos de Emaús, onde viu refletida “a história de angola, deste país belíssimo e ferido, que tem fome e sede de esperança, de paz e de fraternidade”. “Na verdade, ao longo do caminho, a conversa dos dois discípulos, que recordam com desânimo o que aconteceu ao seu Mestre, traz à memória a dor que marcou o vosso país: uma longa guerra civil com o seu rasto de inimizades e divisões, de recursos desperdiçados e de pobreza”, sublinhou. O Papa lembrou que “quando, durante muito tempo, se permanece imerso numa história tão marcada pela dor, corre-se o mesmo risco dos dois discípulos de Emaús: perder a esperança e ficar paralisados pelo desânimo”, mas trouxe a certeza de que não “estamos sozinhos”; uma realidade que é “capaz de aliviar as feridas e reacender a esperança”.

Perante a história do país e “as consequências ainda difíceis” que os angolanos suportam, em particular “os problemas sociais e económicos e as diversas formas de pobreza”; Leão XIV entende que essas realidades “exigem a presença de uma Igreja que saiba estar próxima no caminho e saiba ouvir o clamor dos seus filhos”. “Uma Igreja que, com a luz da Palavra e o alimento da Eucaristia, saiba reavivar a esperança perdida”, acrescentou. E numa mensagem direta à Igreja angolana, o Papa referiu que “Angola precisa de bispos, sacerdotes, missionários, religiosas e religiosos, leigas e leigos que tenham no coração o desejo de partir a sua vida e doá-la uns aos outros, de se empenhar no amor e no perdão mútuos, de construir espaços de fraternidade e paz, de realizar gestos de compaixão e solidariedade para com quem mais precisa”.