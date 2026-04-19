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Leão XIV

Papa lamenta o intensificar dos ataques na Ucrânia

19 abr, 2026 - 15:57 • Redação

Leão XIV falou do desenvolvimento das guerras no Médio Oriente e na Ucrânia, na oração Regina Coeli.

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O Papa Leão XIV, na oração Regina Coeli, esta manhã em Angola, elogiou a trégua anunciada no Líbano, que diz empurrar "os países para o fim das hostilidades no Médio Oriente".

Já sobre a guerra na Ucrânia, o Papa disse lamentar "profundamente a recente intensificação dos ataques", que continuam a atingir também a população civil. "Manifesto a minha proximidade a quantos sofrem e asseguro as minhas orações por todo o povo ucraniano. Reitero o apelo para que as armas se calem e se siga o caminho do diálogo", acrescentou.

Por outro lado, "a trégua anunciada no Líbano é motivo de esperança, representando um sinal de alívio para o povo libanês e para o Levante".

"Encorajo aqueles que se têm empenhado na busca de uma solução diplomática a prosseguir os diálogos de paz, para que o fim das hostilidades em todo o Médio Oriente se torne permanente", rematou Leão XIV.

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