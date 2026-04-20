D. António Augusto Azevedo apela ao “espírito sinodal” no arranque de novo mandato

O bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, iniciou um novo mandato à frente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF) com um apelo a um trabalho em comunhão, marcado pelo “espírito sinodal” e pelo serviço, sublinhando a importância do contributo de todos os envolvidos na educação cristã.

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Em declarações ao Educris, o responsável começou por reconhecer o trabalho desenvolvido no último triénio, valorizando o empenho dos diversos agentes, dirigindo uma saudação a “todos aqueles que […] colaboraram de modo mais efetivo”, com destaque para a equipa do SNEC, catequistas, professores e a todos os que estão ligados ao mundo da educação e à Escola Católica.

Ao mesmo tempo, destacou a dimensão humana e o forte compromisso que caracterizam este setor, sublinhando a sua satisfação por continuar a trabalhar nesta área, ao afirmar que “é com alegria que continuo a trabalhar convosco, a nível nacional, numa área que envolve muita gente dedicada”.

Para este novo mandato, D. António Augusto Azevedo apontou como prioridade a continuidade dos projetos em curso, deixando um convite direto à participação ativa de toda a comunidade educativa, ao desafiar “todos a continuarmos os projetos que temos em mãos”, desde a catequese — com a implementação do novo itinerário de iniciação cristã — até às aulas de Educação Moral e Religiosa Católica, vividas como um “tempo de renovação”, sem esquecer “a Escola Católica, na resposta aos desafios de hoje”.

Neste contexto, destacam-se como áreas prioritárias a catequese, a Educação Moral e Religiosa Católica, com aposta na formação e nos recursos, e a valorização da Escola Católica como espaço privilegiado de evangelização.

O responsável sublinhou ainda que o caminho a seguir exige mais do que organização: implica uma forma de estar e de trabalhar em conjunto.

“Se formos capazes de trabalhar com alegria, em espírito sinodal e em espírito de serviço, certamente coisas bonitas irão acontecer”, apontou.

A concluir, deixou um apelo claro à corresponsabilidade de todos os agentes envolvidos, reforçando a dimensão coletiva desta missão.

“Conto convosco neste novo mandato”, concluiu.

No mesmo contexto, o comunicado final da 214.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa sublinha que “a Catequese só ganha verdadeira força e sentido quando se traduz em experiência de vida com inserção na comunidade cristã”, destacando igualmente o “papel insubstituível da família na educação da fé”.

Os bispos reforçam ainda a necessidade de valorizar a presença da Igreja na escola, nomeadamente através da formação e valorização dos docentes de Educação Moral e Religiosa Católica.