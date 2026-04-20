D. Manuel Felício diz que visita do Papa “vai marcar profundamente a vida da Igreja e da sociedade” em Angola

D. Manuel Felício, bispo Emérito da Guarda, que se encontra em trabalho missionário em Angola, diz à Renascença que a viagem do Papa "vai marcar profundamente a vida da Igreja" angolana.

O prelado que se encontra em missão na diocese de Sumbe, no Cuanza Sul, sublinha a forma como Leão XIV tem sido recebido.





Como está a acompanhar a visita do Papa. Que sublinhado se deve fazer?

É um acontecimento que nos surpreende em todos os aspetos. As intervenções que ele tem, a reação das pessoas, a forma como o público, em geral, se organizou para o receber de uma maneira muito notável, certamente vai marcar profundamente a vida da Igreja e da sociedade, aqui neste país. E sublinho as orientações que ele está a dar e que, na minha opinião, vão dirigidas aos pontos em que é preciso dar a volta.

O senhor agora vive aqui. O seu coração também bate com os angolanos?

Eu vivo aqui desde há um ano e quatro dias. Já fui a Portugal três vezes e espero voltar em julho e agosto, mas é verdade que, para minha surpresa pessoal, estou-me a adaptar até muito bem.

Claro que nos primeiros tempos em que aqui estive acabei por ter alguma dificuldade na alimentação, na saúde... Mas, agora, a adaptação está bastante bem feita.

A Igreja aqui é viva?

Com certeza que é. E estimula-nos, desafia-nos e nós sentimos que não podemos ficar parados. Temos também de avançar com eles e acompanhá-los também no entusiasmo que eles têm.

O senhor está onde, exatamente?

Eu estou numa terra que se chama Gabela, terra tradicionalmente da produção de café, que exportava café através de um caminho de ferro, que agora não existe. Mas, ainda assim, é a terra do café e eu gosto de apreciar o café. A diocese é Sumbe, Senhora da Conceição de Sumbe, que é no Cuanza Sul.

