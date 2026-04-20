Entre feridas e esperança, as palavras de Leão XIV em Angola

Leão XIV denunciou, durante a visita a Angola, os “interesses prepotentes que põem as mãos nas riquezas de Angola”, no primeiro discurso ao lado do presidente João Lourenço e de autoridades do país, posição que viria a reforçar mais tarde, na cidade de Saurimo.

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“É preciso quebrar esta cadeia de interesses que reduz a realidade e a vida a uma mera mercadoria e aumenta as injustiças”, afirmou Leão XIV.

O Papa pediu aos governantes que não temam as divergências nem extingam as visões dos jovens e os sonhos dos idosos, sublinhando a necessidade de colocar o bem comum acima dos interesses particulares.

“Saibam gerir conflitos e coloquem o bem comum acima do bem das partes”, disse Leão XIV.

Em Kilamba, descreveu Angola como um país marcado por contrastes, apontando simultaneamente beleza e sofrimento, associados a um passado de guerra civil, divisões e desperdício de recursos.

“Angola é um país belíssimo e ferido, que tem fome e sede de esperança, de paz e de fraternidade”, afirmou Leão XIV.

O Papa considerou que o passado não deve paralisar o futuro e defendeu a construção de uma sociedade reconciliada, com justiça e partilha, destacando o papel dos jovens nesse processo.

No Santuário de Muxima, confiou às novas gerações a responsabilidade de construir um mundo sem guerra, injustiça ou miséria, defendendo que os valores do Evangelho devem orientar decisões e estruturas.

“É o amor que deve triunfar, não a guerra!”, disse Leão XIV.

No último encontro, em Luanda, apelou aos religiosos e às forças vivas da Igreja para que mantenham o compromisso com a denúncia das injustiças e a promoção da paz e da reconciliação.