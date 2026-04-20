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Habitação continua a dominar apoios da Cáritas de Braga

20 abr, 2026 - 17:05 • Henrique Cunha

Cáritas de Braga aumentou no último ano apoio às rendas. Instituição da Igreja diz que a subida das rendas prejudica a autonomização.

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No último ano, a Cáritas de Braga, através dos serviços de Apoio Social, atribuiu verbas no valor de cerca de 38 mil euros a pessoas em situação de vulnerabilidade económica, sobretudo para apoio à habitação.

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De acordo com a instituição, ao todo, foram mais de 24 mil euros para pagar rendas e assegurar dormidas para casos de emergência, o que significa um aumento de quase 5 mil euros em relação a 2024.

Para além da habitação, em 2025, a saúde, com pagamentos de medicação, óculos e outras despesas relacionadas com análises clínicas, consultas e tratamentos dentários, também registou um aumento de cerca de 3 mil euros em relação ao ano anterior.

“Este contexto tem exigido um reforço dos apoios nesta área, particularmente em situações de maior urgência, para garantir que as pessoas não perdem o seu direito a uma habitação digna”, afirmou Mónica Martins, coordenadora do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social para a Emergência Social da Cáritas de Braga.

Mónica Martins aponta a subida dos valores das rendas como um entrave à autonomização de percursos de vida.

“Há pessoas a recorrerem à Cáritas e que se encontram a trabalhar, mas continuam a não conseguir fazer face ao aumento do custo de vida, sobretudo devido à subida das despesas de habitação, o que evidencia o forte impacto desta realidade nas famílias”, disse Ana Santos, presidente da Cáritas de Braga.

A responsável sublinha que o impacto crescente da pressão no custo de vida reforça o papel determinante das verbas para dar resposta às situações de vulnerabilidade.

“O Fundo Social Diocesano tem aqui um papel determinante, sendo a principal fonte de financiamento dos apoios à habitação e permitindo responder a situações particularmente críticas”, acrescentou Ana Santos, presidente da Cáritas de Braga.

Em 2025, foram mais de 17 mil euros mobilizados através deste fundo, com impacto direto na prevenção de situações de maior fragilidade e na resposta a necessidades urgentes, evitando que pessoas e famílias fiquem sem um teto.

Recorde-se que o Fundo Social Diocesano é um serviço de ação social da Arquidiocese de Braga, de carácter emergente, criado para apoiar situações de pobreza e exclusão social. Tem especial incidência em áreas como a habitação e a saúde, através do apoio a rendas, despesas de casa, medicação e outras situações de emergência social.

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