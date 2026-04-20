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Palavras do Papa são um "convite forte à reconciliação", diz arcebispo de Luanda

20 abr, 2026 - 07:41 • Aura Miguel , Jaime Dantas

Em declarações à Renascença, D. Filomeno Dias apela às pessoas para que os angolanos "tenham os ouvidos e corações abertos para aproveitar esta palavra" de alguém que visita o país "de modo fraterno".

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O arcebispo de Luanda, D. Filomeno Dias, considera que a presença do Papa Leão XIV em Angola é "aglutinadora e encantadora", independentemente "da confissão religiosa a que cada um possa pertencer".

Em declarações à Renascença, D. Filomeno Dias considera as palavras do Santo Padre "um convite forte à esperança e à reconciliação" do povo angolano.

"Um convite forte a acreditar que o passado não é o presente e não pode condicionar o futuro. Temos de ter a coragem de construir outras pontes, construir uma gramática do encontro, do diálogo, da aceitação do outro e do sentido da justiça social", diz o arcebispo de Luanda.

D. Filomeno espera que as pessoas "tenham os ouvidos e corações abertos para aproveitar esta palavra" de alguém que visita o país "de modo fraterno".

Em tom mais leve, D. Filomeno Dias conta que comentou com o Santo Padre a larga duração das missas na igreja angolana, ao que o Papa respondeu: "Com toda vontade, não há problema, eu sou missionário."

Leão XIV cumpre esta segunda-feira o último dia de visita a Angola, seguindo depois para a Guiné Equatorial.

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