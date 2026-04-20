Papa denuncia os violentos, gananciosos e prepotentes que enganam as pessoas

Numa das regiões do mundo mais rica em diamantes, Leão XIV criticou, em Saurimo, “os projetos de quem não deseja o encontro com a pessoa, mas o consumo de objetos”.

Na missa que celebrou para 40 mil pessoas, na capital da província de Lunda Sul, o Santo Padre lamentou que as pessoas sejam ludibriadas pela riqueza.

“Hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos, explorados por gananciosos e prepotentes e enganados pela riqueza. Quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos. Perante tais males, Cristo escuta o clamor dos povos e renova a nossa história: em cada queda levanta-nos, em cada sofrimento conforta-nos, na missão encoraja-nos”, afirmou.

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O Papa trouxe palavras de coragem e incentivo, recordando que, no Evangelho, também a multidão via Jesus como um instrumento para atingir outros fins ou como um prestador de serviços.

“O mesmo acontece quando a fé autêntica é substituída por um comércio supersticioso, no qual Deus se torna um ídolo que se procura apenas quando nos serve e enquanto nos serve. Até os mais belos dons do Senhor […] tornam-se então uma exigência, um prémio ou uma chantagem”, esclareceu, nestas regiões de Angola onde a feitiçaria ainda é um problema.

Por vezes, “existem motivos errados para procurar Cristo”, sobretudo quando é visto como um guru ou um amuleto da sorte.

Esta manhã, antes da missa, Leão XIV fez uma breve visita a um lar de idosos, onde afirmou que o cuidado das pessoas mais frágeis é um sinal essencial da qualidade da vida social de um país.

“E não nos esqueçamos que os idosos não devem ser apenas assistidos, mas, em primeiro lugar, escutados, pois guardam a sabedoria de um povo”, frisou.