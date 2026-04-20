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Saurimo, terra de diamantes, recebe a visita do Papa esta segunda-feira
20 abr, 2026 - 05:30 • Aura Miguel , enviada da Renascença
Quando aterrar em Saurimo, após uma hora e meia de voo, a prioridade de Leão XIV vai para os idosos.
O Papa dedica parte do desta segunda-feira à cidade de Saurimo, a capital da província de Lunda Sul.
Situada no nordeste do país, junto à fronteira com a República Democrática do Congo, é também conhecida por ser uma terra rica em diamantes e outros minérios.
Quando aterrar em Saurimo, após uma hora e meia de voo, a prioridade de Leão XIV vai para os idosos. A visita começa numa Casa que acolhe pessoas mais velhas e vulneráveis.
Depois de um breve momento de convívio e testemunhos, o Santo Padre entra na Catedral desta cidade, para uma pausa de oração, e prossegue para um recinto aberto onde celebra missa para 30 mil pessoas.
À tarde, já em Luanda, a agenda de Leão XIV inclui um encontro, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, com bispos, sacerdotes, consagrados, religiosas e leigos empenhados na pastoral.
Na terça-feira, o Papa parte em direção à Guiné Equatorial, última etapa desta viagem apostólica a África.
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