Arranca Romaria a Cavalo com "muita fé, companheirismo e entreajuda"

Arranca esta terça-feira da Moita, às 9h30, a Romaria a Cavalo da Moita até Viana do Alentejo. A partida está marcada para junto do monumento de Nossa Senhora da Boa Viagem, no Cais da Moita.

A chegada ao destino final acontece 150 km depois, num percurso de cinco dias que terminará pelas 17h30 de 25 de abril.

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“Muitos momentos religiosos, todas as noites quando paramos na localidade de pernoita a Nossa Senhora da Boa Viagem é transportada para a igreja. Muita religião, muita fé, muito companheirismo e entreajuda, porque são 150 km basicamente em terra batida e que são muito duros”, antecipou Pedro Santos, técnico da Câmara Municipal da Moita que faz parte da organização do evento.

“Ou apanhamos muito calor ou muita chuva e é preciso um grande espírito de entreajuda entre os romeiros."

