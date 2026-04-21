- Noticiário das 6h
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DA MOITA A VIANA DO ALENTEJO
Arranca Romaria a Cavalo com "muita fé, companheirismo e entreajuda"
21 abr, 2026 - 05:30 • João Maldonado
Romaria a Cavalo liga Moita a Viana do Alentejo. Percurso de 150 quilómetros já tem cerca de 500 inscritos, mas o número de participantes deverá duplicar até ao final. "Costuma dizer-se que na Romaria participa-se dos oito aos oitenta, há um misto de idades fantástico", salienta a organização.
Arranca esta terça-feira da Moita, às 9h30, a Romaria a Cavalo da Moita até Viana do Alentejo. A partida está marcada para junto do monumento de Nossa Senhora da Boa Viagem, no Cais da Moita.
A chegada ao destino final acontece 150 km depois, num percurso de cinco dias que terminará pelas 17h30 de 25 de abril.
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“Muitos momentos religiosos, todas as noites quando paramos na localidade de pernoita a Nossa Senhora da Boa Viagem é transportada para a igreja. Muita religião, muita fé, muito companheirismo e entreajuda, porque são 150 km basicamente em terra batida e que são muito duros”, antecipou Pedro Santos, técnico da Câmara Municipal da Moita que faz parte da organização do evento.
“Ou apanhamos muito calor ou muita chuva e é preciso um grande espírito de entreajuda entre os romeiros."
O percurso está assinalado “para que ninguém se perca”. Está também assegurado o apoio da GNR, da Cruz Vermelha Portuguesa, de veterinários e ferradores.
As pernoitas acontecem em propriedades cedidas para a passagem da Romaria, sendo cada romeiro responsável pela própria dormida.
Há cerca de 500 inscritos, mas na chegada a Viana do Alentejo a organização prevê que o número duplique.
“É transversal, costuma dizer-se que na Romaria participa-se dos oito aos oitenta, há aqui um misto de idades fantástico”, salienta Pedro Santos, lembrando a tradição que vem “desde o século passado” – em que os agricultores partiam “em peregrinação para pedir proteção para os animais e boas culturas para o inverno seguinte”.
Neste primeiro dia, o almoço dá-se no Pinhal Novo e a dormida em Poceirão.
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