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Um ano da morte do Papa Francisco

Bispo anglicano diz que "Papa Francisco abriu as fronteiras da Igreja"

21 abr, 2026 - 11:04 • Henrique Cunha

Bispo da Igreja Lusitana de comunhão anglicana, D. Jorge Pina Cabral, diz que "Francisco deixou uma linguagem capaz de ser compreendida e escutada".

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O bispo da Igreja Lusitana de Comunhão Anglicana, D. Jorge Pina Cabral, diz à Renascença que "o grande legado que Francisco deixou foi o de uma linguagem capaz de ser compreendida e escutada, não só a nível da Igreja como para fora".

"Francisco deixou uma linguagem, um posicionamento, uma abertura às questões do mundo e abriu as fronteiras da Igreja", declara D. Jorge Pina Cabral.

"Portanto, Francisco foi capaz de falar não só para o interior da Igreja, como também para o mundo. E fê-lo com uma grande autoridade, que foi naturalmente reconhecida", acrescenta.

Jorge Pina Cabral considera que "Leão XIV está também a seguir este caminho", algo que se nota nas "suas recentes posições sobre a paz foram muito bem acolhidas, não só dentro, como fora da Igreja".

"Ou seja, eu acho que o legado de Francisco foi de abrir a Igreja para o mundo e acolher Cristo na humanidade sofrida", remata.

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