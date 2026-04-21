Bispos portugueses lembram Papa Francisco: um legado que continua a desafiar a Igreja

21 abr, 2026 - 16:00 • Olímpia Mairos

Um ano após a morte do Papa Francisco, os bispos portugueses sublinham a força do seu legado e o desafio de construir uma Igreja mais próxima, misericordiosa e atenta às periferias.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assinala, em comunhão com a Igreja universal, o primeiro aniversário da morte do Papa Francisco, recordando o seu legado espiritual e pastoral e convidando os fiéis à oração.

“Damos graças a Deus pelo dom da sua vida e do seu ministério como sucessor de Pedro”, refere o comunicado divulgado pelos bispos portugueses, sublinhando que o impacto do pontificado de Francisco continua bem presente um ano após a sua morte.

Segundo a nota, “permanece atual o caminho que nos indicou”, agora prolongado no ministério do Papa Leão XIV.

Os bispos destacam que a herança deixada por Francisco continua a desafiar a Igreja a ser “mais próxima, misericordiosa e em saída”, com especial atenção às periferias humanas e espirituais.

A nota recorda ainda o estilo marcante do pontífice argentino: “O seu testemunho de simplicidade evangélica” e “o apelo constante a uma Igreja que escuta, discerne e caminha sinodalmente” permanecem como orientação segura para o presente e o futuro.

Em Portugal, os responsáveis católicos sublinham que a marca do seu ministério continua viva, sobretudo através da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. “Este acontecimento continua a desafiar-nos a escutar mais profundamente os jovens” e a renovar as comunidades “na alegria do Evangelho”, lê-se.

A Conferência Episcopal convida ainda todas as comunidades cristãs a recordar o Papa Francisco na oração. “Confiamo-lo à misericórdia de Deus” e “pedimos a graça de acolher e concretizar o caminho que nos deixou”, afirmam os bispos, acrescentando que esse compromisso é essencial “para que a Igreja seja cada vez mais sinal de esperança no mundo”.

