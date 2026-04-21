“Grave afronta à fé cristã”: Patriarca de Jerusalém condena profanação de crucifixo no Líbano

O cardeal Pierbattista Pizzaballa condenou com veemência a profanação de uma estátua de Jesus crucificado na aldeia cristã de Debl, no sul do Líbano, classificando o ato como uma “grave afronta à fé cristã” e exigindo medidas disciplinares imediatas contra os responsáveis.

Num comunicado da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa, presidida pelo patriarca, os líderes católicos manifestam “profunda indignação e condenação” pelo incidente, protagonizado por um soldado das Forças de Defesa de Israel e amplamente divulgado nas redes sociais.

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Segundo o texto, citado pelo Vatican News, “este ato constitui uma grave afronta à fé cristã” e “soma-se a outros episódios relatados de profanação de símbolos cristãos”, denunciando ainda que o sucedido “revela também uma lacuna preocupante na formação moral e humana”.

A assembleia exige consequências concretas, sublinhando a necessidade de “uma ação disciplinar imediata e decisiva”, bem como “um processo credível de responsabilização” e garantias de que situações semelhantes “não serão nem toleradas nem repetidas”.

Apelo urgente ao fim da guerra

Apesar da gravidade do episódio, o cardeal recentra a mensagem no significado espiritual da cruz, citando São Paulo Apóstolo: “Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo” (Gal 6,14).

O comunicado sublinha que “a Cruz continua a ser uma fonte de dignidade, esperança e redenção”, mesmo em contexto de guerra, sendo também “um convite a superar a violência através do amor sacrificial”.

É ainda reafirmado que “a verdadeira paz não pode nascer da violência”, devendo permanecer — segundo palavras do Papa Leão XIV — “desarmada”, numa paz que “convida a guardar a espada na bainha”.

No final, o patriarca deixa um novo apelo à paz, defendendo “um caminho em que a paz se manifeste através da moderação, do diálogo e do respeito por toda a vida humana”, num Médio Oriente descrito como “flagelado e destruído por um conflito desumano”.

O caso ocorrido em Debl reacende o debate internacional sobre a proteção dos símbolos religiosos e reforça a urgência de garantir o respeito pela liberdade de culto, mesmo em cenários de guerra.