Leão XIV diz que Francisco “deu muito à Igreja com o seu testemunho e palavra”

O Papa Leão XIV veio junto dos jornalistas, durante a viagem de avião entre Angola e a Guiné Equatorial, para assinalar o primeiro ano da morte de Francisco. “Um Papa que deu muito à Igreja com a sua vida de testemunho, palavras e gestos, que viveu a proximidade com os mais pobres, os pequenos, os doentes, as crianças e idosos”.

Leão XIV diz que Francisco “deixou muito à Igreja com o seu testemunho e a sua palavra”.

O atual Papa destacou duas facetas “deste grande e interessante pontificado”.

“Um deles, a fraternidade universal e a promoção do autêntico respeito por todos os homens que devem viver em espírito de fraternidade entre todos, sem exceção, e o outro aspeto ligado com a misericórdia”, disse.

Leão XIV sublinhou como “Francisco falava do coração da misericórdia de Deus, ao ponto de ter proclamado um jubileu extraordinário da misericórdia”.

Leão XIV agradeceu a Deus o dom da vida de Francisco, “um dom para toda a Igreja e para todo o mundo”.