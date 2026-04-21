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Um ano da morte do Papa Francisco

Leão XIV diz que Francisco “deu muito à Igreja com o seu testemunho e palavra”

21 abr, 2026 - 12:07 • Aura Miguel

Papa Leão assinala aniversário da morte do Papa Francisco durante a viagem entre Angola e Guiné Equatorial.

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O Papa Leão XIV veio junto dos jornalistas, durante a viagem de avião entre Angola e a Guiné Equatorial, para assinalar o primeiro ano da morte de Francisco. “Um Papa que deu muito à Igreja com a sua vida de testemunho, palavras e gestos, que viveu a proximidade com os mais pobres, os pequenos, os doentes, as crianças e idosos”.

Leão XIV diz que Francisco “deixou muito à Igreja com o seu testemunho e a sua palavra”.

O atual Papa destacou duas facetas “deste grande e interessante pontificado”.

“Um deles, a fraternidade universal e a promoção do autêntico respeito por todos os homens que devem viver em espírito de fraternidade entre todos, sem exceção, e o outro aspeto ligado com a misericórdia”, disse.

Leão XIV sublinhou como “Francisco falava do coração da misericórdia de Deus, ao ponto de ter proclamado um jubileu extraordinário da misericórdia”.

Leão XIV agradeceu a Deus o dom da vida de Francisco, “um dom para toda a Igreja e para todo o mundo”.

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