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Novo filme de Martin Scorsese revela "último sonho" do Papa Francisco

21 abr, 2026 - 09:35 • João Malheiro

Francisco gravou um testemunho pouco antes da sua morte. Cineasta descreve longa-metragem como uma "homenagem ao Santo Padre".

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Um novo filme do realizador Martin Scorsese conta com um dos últimos testemunhos do Papa Francisco, gravado pouco antes da sua morte.

A longa-metragem entitulada "Aldeas, the Final Dream of Pope Francis" (pode ser traduzido para "Aldeas, o último sonho do Papa Francisco") será exibida pela primeira vez esta terça-feira, numa sessão privada no Vaticano, exatamente um ano depois da morte de Francisco.

De acordo com a fundação Scholas Occurrentes, o filme foi gravado entre Itália, Indonésia, Gâmbia e a cidade do Vaticano.

A sinopse oficial descreve uma longa-metragem que retrata "comunidades que se juntam para partilharem as suas histórias". Uma delas é do próprio Martin Scorsese, pois o cineasta aproveitou as rodagens para visitar a aldeia na Sicília onde viviam os seus avós.

"É uma convergência poderosa das visões do Papa Francisco e de Martin Scorsese para a arte, a espiritualidade e a humanidade", nota, ainda, a Scholas Occurrentes.

Já Martin Scorsese partilha que o filme "é uma homenagem ao Santo Padre" e à sua memória.

"Encarna o espírito do seu ministério e o seu sonho de criar uma cultura mais humana. Neste momento atual, eu acredito que não é apenas um sonho, mas também uma necessidade", aponta o realizador.

Ainda não são conhecidos planos de distribuição global do filme, quer através de salas de cinema, quer através de um eventual lançamento em streaming.

Martin Scorsese é um católico devoto que, antes de se tornar cineasta, tinha considerado uma vida de padre. Mesmo tendo seguido o caminho da Sétima Arte, a sua relação com a religião e a espiritualidade é evidente em muitos dos seus filmes. E a sua filmografia conta com duas obras de ficção abertamente religiosas: "A Última Tentação de Cristo" (1988) e "Silêncio" (2016).

A Aldeas Scholas Films é a produtora cinematográfica da Scholas, o movimento educacional global fundado pelo Papa Francisco.

Antes de falecer, o Santo Padre descreveu a iniciativa como "um projeto extremamente poético e muito construtivo porque vai às raízes do que é a vida humana".

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