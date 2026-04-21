Novo filme de Martin Scorsese revela "último sonho" do Papa Francisco

Um novo filme do realizador Martin Scorsese conta com um dos últimos testemunhos do Papa Francisco, gravado pouco antes da sua morte.

A longa-metragem entitulada "Aldeas, the Final Dream of Pope Francis" (pode ser traduzido para "Aldeas, o último sonho do Papa Francisco") será exibida pela primeira vez esta terça-feira, numa sessão privada no Vaticano, exatamente um ano depois da morte de Francisco.

De acordo com a fundação Scholas Occurrentes, o filme foi gravado entre Itália, Indonésia, Gâmbia e a cidade do Vaticano.

A sinopse oficial descreve uma longa-metragem que retrata "comunidades que se juntam para partilharem as suas histórias". Uma delas é do próprio Martin Scorsese, pois o cineasta aproveitou as rodagens para visitar a aldeia na Sicília onde viviam os seus avós.

"É uma convergência poderosa das visões do Papa Francisco e de Martin Scorsese para a arte, a espiritualidade e a humanidade", nota, ainda, a Scholas Occurrentes.

Já Martin Scorsese partilha que o filme "é uma homenagem ao Santo Padre" e à sua memória.

"Encarna o espírito do seu ministério e o seu sonho de criar uma cultura mais humana. Neste momento atual, eu acredito que não é apenas um sonho, mas também uma necessidade", aponta o realizador.

Ainda não são conhecidos planos de distribuição global do filme, quer através de salas de cinema, quer através de um eventual lançamento em streaming.

Martin Scorsese é um católico devoto que, antes de se tornar cineasta, tinha considerado uma vida de padre. Mesmo tendo seguido o caminho da Sétima Arte, a sua relação com a religião e a espiritualidade é evidente em muitos dos seus filmes. E a sua filmografia conta com duas obras de ficção abertamente religiosas: "A Última Tentação de Cristo" (1988) e "Silêncio" (2016).

A Aldeas Scholas Films é a produtora cinematográfica da Scholas, o movimento educacional global fundado pelo Papa Francisco.

Antes de falecer, o Santo Padre descreveu a iniciativa como "um projeto extremamente poético e muito construtivo porque vai às raízes do que é a vida humana".

