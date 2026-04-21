Papa Leão: “Sem respeito pelos acordos internacionais, a humanidade pode ficar tragicamente comprometida”

Leão XIV inicia viagem à Guiné Equatorial com renovadas críticas à utilização das “novas tecnologias principalmente para fins bélicos”. Num encontro com as autoridades, representantes da sociedade civil e corpo diplomático, o Papa pediu respeito pelas instituições e pelos acordos internacionais. Alertou para as novas tecnologias serem ”concebidas e utilizadas principalmente para fins bélicos e em contextos, que não deixam vislumbrar um aumento de oportunidades para todos”. E alertou: “Sem uma mudança de rumo na assunção de responsabilidade política e sem respeito pelas instituições e pelos acordos internacionais, o destino da humanidade corre o risco de ser tragicamente comprometido. Deus não deseja isto”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao presidente e governantes, Leão XIV lembrou que “o Santo nome de Deus “não pode ser profanado pela vontade de domínio, pela prepotência e pela discriminação; acima de tudo, não deve nunca ser invocado para justificar escolhas e ações de morte”. E deixou um pedido: “Que o vosso país não hesite em rever as suas trajetórias de desenvolvimento e as positivas oportunidades de se posicionar no cenário internacional ao serviço do direito e da justiça”.



Leão XIV lembrou “a vertiginosa evolução tecnológica” e sublinhou que “a proliferação de conflitos armados tem entre os seus principais motivos a colonização de jazidas petrolíferas e minerais, que parece fazer esquecer exigências fundamentais como a salvaguarda da criação, os direitos das comunidades locais, a dignidade do trabalho e a proteção da saúde pública”. Neste contexto, o atual pontífice lembrou o apelo do Papa Francisco, “que há precisamente um ano deixou este mundo”, ao dizer: “Não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata»” (Fratelli tutti). O pontífice lamentou que “hoje, mais do que há alguns anos, é ainda mais evidente que a proliferação dos conflitos armados tem entre os seus principais motivos a colonização de jazidas petrolíferas e minerais, sem qualquer respeito pelo direito internacional e pela autodeterminação dos povos”.