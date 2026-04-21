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Patriarca de Lisboa destaca legado “luminoso” do Papa Francisco

21 abr, 2026 - 09:09 • Olímpia Mairos

D. Rui Valério pede orações nas missas desta terça-feira e sublinha que o magistério de Francisco continua a desafiar a Igreja a viver uma fé mais concreta, sinodal e missionária.

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No primeiro aniversário da morte do Papa Francisco, o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, destaca o legado espiritual e pastoral do pontífice, sublinhando a sua importância contínua para a Igreja.

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Numa mensagem à diocese, o patriarca de Lisboa afirma que eleva “a Deus uma ação de graças pelo dom do seu pontificado, que permanece como sinal luminoso de proximidade, misericórdia e fidelidade ao Evangelho”.

O texto acrescenta que Francisco foi “um pastor que [...] soube recentrar o coração dos fiéis em Cristo e abrir caminhos de esperança para o nosso tempo”.

A mensagem reforça a atualidade das suas orientações, afirmando que “a convocação [...] para uma Igreja em saída [...] continua a interpelar profundamente a nossa diocese”.

Em Lisboa, sublinha-se, “o seu magistério permanece vivo”, desafiando a comunidade “a uma fé mais encarnada, a uma caridade mais concreta e a uma comunhão mais viva e sinodal”.

Num tom de reflexão, D. Rui Valério descreve este como “um momento de memória agradecida”, convidando os fiéis a relerem o ensinamento do Papa como “um verdadeiro dom de Deus à Igreja e ao mundo: palavra que ilumina, que purifica e que envia”. Acrescenta ainda que o seu legado deve ser assumido como “responsabilidade viva”.

Para assinalar a data, o patriarca pede que “em todas as celebrações da Eucaristia e momentos de oração deste dia 21 de abril se faça uma menção ao Papa Francisco”.

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