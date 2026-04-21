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Póvoa de Varzim acolhe tertúlia sobre os Caminhos de Santiago

21 abr, 2026 - 10:27 • redação

Sábado, a Biblioteca Municipal da Povoa de Varzim acolhe a tertúlia “Caminhos de Santiago”, que conta com a participação de D. Roberto Mariz, bispo auxiliar do Porto.

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A Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, recebe, no próximo dia 24 de abril, às 15h00, a tertúlia “Caminhos de Santiago”.

A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim, resulta de uma proposta de Miguel Sampaio, promotor dos Caminhos de Torres, Geira e Arrieiros.

O encontro contará com a participação do bispo auxiliar do Porto, D. Roberto Mariz, e de autores de obras sobre a peregrinação a Santiago de Compostela, como Pedro Gil Vasconcelos e Alberto Vilela.

De acordo com a organização, "a tertúlia pretende promover a partilha de experiências e a reflexão sobre os caminhos físicos e espirituais que conduzem a Santiago".

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