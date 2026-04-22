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Papa em Angola
Igreja angolana agradece "o belo acolhimento" do Presidente João Lourenço ao Papa Leão XIV
22 abr, 2026 - 14:39 • Henrique Cunha
O coordenador da visita pastoral do Papa a Angola fez esta quarta-feira um balanço preliminar da viagem de Leão XIV. D. Belmiro Chissengueti, além de agradecer o apoio do Governo e Presidente da República, admitiu que a presença do Papa provocará "um novo despertar de fé", entre os angolanos.
D. Belmiro Tchissengueti, agradeceu o empenho do Presidente da República na realização da viagem do Papa, e "o belo acolhimento do chefe de Estado angolano".
"Neste dia, temos como balanço de agradecer o papel do chefe de Estado, o presidente João Lourenço, pelo seu empenho pessoal na preparação da visita do Papa Leão, quer no conjunto de informações e nos contactos havidos, quer nas inúmeras reuniões que teve com a comissão por ele criada, bem como as visitas de campo realizadas pelo chefe de Estado para constatar in loc o progresso das obras, sobretudo aquelas do Santuário de Nossa Senhora da Muxima", acrescento o coordenador da visita pastoral durante uma conferência de imprensa.
O também bispo de Cabinda e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) agradeceu também ao Governo de Angola toda a colaboração e reconheceu que "grande parte da logística foi assumida pelo Estado angolano".
D. Belmiro garantiu que "as mensagens do Papa causaram grande impacto, tanto junto dos bispos" como também "ajudaram a iluminar a sociedade em que vivemos, a fim de que se torne cada vez mais reconciliada, que é uma dimensão importante da convivência, e é fundamental para o progresso".
"A sua mensagem ajudará também naquele trabalho que continuamente temos de fazer em defesa da paz e, sobretudo, para que a sociedade tenha em conta que, como dizia o Papa Paulo VI, citado também pelo Papa Leão, que o desenvolvimento é o novo nome da paz", referiu.
Na conferencia de imprensa de balanço preliminar da Apostólica do Papa a Angola, D. Belmiro garantiu que os bispos estão "muitos satisfeitos e felizes com o que ajudamos a realizar".
"Fizemos ontem o nosso balanço interno e eclesial e, de um modo geral, estamos satisfeitos ou felizes com aquilo que foi realizado, uma vez que tudo o que nós previmos teve efetivamente lugar nas celebrações que nos estavam responsabilizadas", revelou.O bispo de Cabinda diz que é previsível "um novo despertar da fé", até porque "uma visita do Papa tem sempre um toque muito especial, sobretudo porque nos coloca no mapa
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