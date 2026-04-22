Leão XIV pede aos cristãos para que “não tenham medo de anunciar e testemunhar o Evangelho”

Leão XIV despede-se da Guiné Equatorial com a celebração, esta quinta-feira, de uma missa no estádio da cidade. O entusiasmo por aqui tem sido uma constante e um dos pontos altos aconteceu no encontro com jovens, esta quarta-feira na cidade de Bata, em que uma chuva forte repentina não desanimou os milhares de jovens em festa.

Por aqui, os católicos são uma larga maioria, mas nem tudo o que parece é. O regime totalitário com o mesmo Presidente há décadas e uma elite política separada do povo não facilita a vida dos crentes. Um sacerdote e uma religiosa, com quem falei, em duas ocasiões diferentes e que pediram anonimato, relatam o clima de medo e pouca margem de liberdade.

Leão XIV veio aqui pedir que “prevaleça o serviço do bem comum e não de interesses particulares, superando as desigualdades entre privilegiados e desfavorecidos”. E “que cresçam espaços de liberdade, para que a dignidade da pessoa humana seja sempre salvaguardada, sem esquecer os mais pobres e as famílias em dificuldades".

Aos cristãos, incentivou a crescerem na fé, que “não tenham medo de anunciar e testemunhar o Evangelho” e “tomem nas suas mãos o destino da Guiné Equatorial”.

A semente foi lançada. E esta quinta-feira a eucaristia celebrada pelo Papa Leão vai, certamente, consolidar este sonho.