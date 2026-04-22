Leão XIV vai à prisão de Bata pedir dignidade e mudança

Leão XIV visitou esta quarta-feira à tarde uma prisão, na cidade de Bata. O cárcere é conhecido pelas duras condições dos reclusos.

“Gostaria de vos falar sobretudo de esperança e de mudança”, disse o Papa perante uma pequena plateia de presos e guardas prisionais. “Embora a prisão pareça um lugar de solidão e desolação, este tempo pode tornar-se um tempo de reflexão, reconciliação e crescimento pessoal”.

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Momentos antes de o Papa falar, o diretor deste estabelecimento prisional, lembrou que “por detrás de cada caso, há uma história humana, com erros e dificuldades, mas também com a possibilidade de mudança”.

Leão XIV, depois de ouvir os testemunhos, incluindo o de um detido, pediu que se faça tudo o que for possível para que os presos, muitos deles jovens, possam estudar e trabalhar com dignidade na prisão. “A vida não é determinada apenas pelos erros cometidos, que geralmente são resultado de circunstâncias duras e complexas: existe sempre a oportunidade de se reerguer, de aprender e de se tornar uma pessoa nova”, sublinhou.

“Deus nunca se cansa de perdoar"



“Deus nunca se cansa de perdoar. Ele abre sempre uma nova porta a quem reconhece os seus erros e deseja mudar. Não permitais que o passado vos roube a esperança no futuro. Cada dia pode ser um novo início”, frisou o pontífice.

O Santo Padre lembrou que “a verdadeira justiça procura não tanto punir, mas sobretudo ajudar a reconstruir a vida quer das vítimas, quer dos culpados, quer das comunidades feridas pelo mal”. E acrescentou: ”Não há justiça sem reconciliação”.

Leão XIV aproveitou também para assegurar a sua proximidade e oração aos detidos e a todo o povo da Guiné Equatorial. “E lembrai-vos sempre: uma pessoa que se reergue depois de ter caído é mais forte do que antes. Que o Senhor vos conceda paz, esperança e força para recomeçar”, concluiu.

No final da visita à prisão de Bata, o Santo Padre rezou diante de um Monumento às vítimas de uma grande explosão e seguiu de depois para um grande encontro com jovens e famílias, no estádio de Bata, uma cerimónia que teve de ser encurtada graças a uma tromba de água que se abateu sobre o recinto.