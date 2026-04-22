​Papa Leão na Guiné Equatorial: “O futuro da Guiné passa pelas vossas escolhas”

O Papa Leão XIV pede aos cristãos da Guiné Equatorial que sejam “os construtores de um futuro de esperança, de paz e de reconciliação”.

Na homília da missa a que presidiu, esta quarta-feira, na Basílica da Imaculada Conceição, em Mongomo, Leão XIV lembrou que o país tem fome de “um futuro capaz de gerar uma nossa justiça”.

Na basílica-catedral dedicada à Imaculada Conceição, Padroeira da Guiné Equatorial, o Papa começou por manifestar o seu contentamento “por poder celebrar” a Eucaristia, “dando graças ao Senhor pelos 170 anos de evangelização nestas terras da Guiné Equatorial”.

“Trata-se de uma ocasião propícia para fazer memória de todo o bem que o Senhor realizou e, ao mesmo tempo, desejo expressar a minha gratidão a tantos missionários, missionárias, sacerdotes diocesanos, catequistas e fiéis leigos que gastaram a sua vida ao serviço do Evangelho”, assinalou.

Leão XVI apelou ao otimismo e à confiança “na obra do Senhor”, mesmo que “as situações pessoais, familiares e sociais nem sempre sejam favoráveis”.

“Podemos confiar na obra do Senhor, que faz germinar a boa semente do seu Reino por caminhos que nos são desconhecidos, mesmo quando tudo à nossa volta parece árido, e mesmo nos momentos de escuridão”, garantiu.

O Papa lembrou que o lema da sua visita é “Cristo Luz da Guiné Equatorial rumo a um futuro de esperança” para defender que “talvez seja precisamente esta a maior fome de hoje: há fome de futuro, mas de um futuro habitado pela esperança, capaz de gerar uma nova justiça, capaz de dar frutos de paz e fraternidade. E não se trata de um futuro desconhecido, que devemos aguardar de forma passiva, mas de um futuro que nós próprios, com a graça de Deus, somos chamados a construir”.

“O futuro da Guiné passa pelas vossas escolhas, está confiado ao vosso sentido de responsabilidade e ao empenho partilhado em proteger a vida e a dignidade de cada pessoa”, sublinhou. E para que assim seja, o Papa diz que “é necessário que todos os batizados se sintam envolvidos na obra de evangelização”.

“Que o Senhor vos ajude a tornar-vos cada vez mais uma sociedade em que cada um, de acordo com as suas diversas responsabilidades, trabalha ao serviço do bem comum e não de interesses particulares, superando as desigualdades entre privilegiados e desfavorecidos”, disse, ainda Leão XIV.

“Que cresçam espaços de liberdade e que a dignidade da pessoa humana seja sempre salvaguardada: penso nos mais pobres, nas famílias em dificuldades; penso nos presos, muitas vezes obrigados a viver em condições higiénicas e sanitárias preocupantes”, acrescentou.

A terminar, o Papa insistiu na ideia de que “são necessários cristãos que tomem nas suas mãos o destino da Guiné Equatorial” e, por isso, deixou um apelo à coragem: “Não tenhais medo de anunciar e testemunhar o Evangelho. Sede vós os construtores de um futuro de esperança, de paz e de reconciliação, continuando a obra que os missionários iniciaram há 170 anos."

“A Virgem Maria Imaculada vos acompanhe neste caminho. Que ela interceda por vós e vos torne discípulos generosos e alegres de Cristo”, concluiu.

Papa recebido com fogo de artificio

Os momentos que antecederam a chegada do Papa à basílica-catedral da Imaculada Conceição foram vividos em grande festa.

Leão XIV foi recebido com fogo de artificio, convidado a lançar um terço feito de balões que um grupo de adolescentes do vizinho Gabão tinha trazido e, no adro da catedral, abençoou a primeira pedra da futura catedral daquela que será a nova capital da Guiné Equatorial, a cidade da Paz, que está a ser construída numa zona de floresta junto ao rio Wele, no centro leste da parte continental do país.

Perante uma grande multidão sem acesso ao interior do templo, também ele repleta de fiéis de onde se destacava o Presidente Teodoro Obiang, o Papa deixou “uma calorosa saudação a todos”, agradeceu “a presença de cada um” e manifestou alegria por “estarmos reunidos aqui para louvar o Senhor, agradecer os Seus dons e receber Sua bênção”.

“Este é um dia abençoado pelo Senhor. Agora, na sua presença, queremos pedir a Sua bênção sobre cada um de vocês e suas famílias”, referiu.

Depois, o Papa pediu “a bênção do Senhor sobre esta pedra fundamental, trazida até aqui, e que será usada para iniciar a construção da futura catedral ou igreja da Cidade da Paz”.

“Queremos renovar nossa fé, queremos renovar nosso compromisso de seguir Jesus Cristo fielmente em Sua Igreja, na Igreja Católica, de estarmos sempre unidos na Igreja Católica. E assim, peçamos a bênção do Senhor”, concluiu antes de entrar na basílica da Imaculada Conceição para presidir à Eucaristia.