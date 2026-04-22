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Viagem apostólica
Reveja o encontro do Papa Leão XIV com jovens e famílias no Estádio de Bata
22 abr, 2026 - 17:39
No último dia completo na Guiné Equatorial, Leão XIV faz um momento de oração junto ao monumento em memória das vítimas da explosão de 7 de março de 2021, num quartel militar. Há ainda um encontro com jovens e famílias no Estádio de Bata, antes de regressar a Malabo, onde celebra missa esta quinta-feira.
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