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II Encontro dos Arquivos Diocesanos reúne responsáveis no Porto

23 abr, 2026 - 11:45 • Olímpia Mairos

Encontro no Porto destaca carências nos arquivos da Igreja e reforça necessidade de investimento e boas práticas na preservação do património documental.

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O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja promove, esta sexta-feira o II Encontro dos Arquivos Diocesanos, que terá lugar no Paço Episcopal do Porto.

A iniciativa reúne representantes de várias dioceses responsáveis pela gestão de arquivos, com o objetivo de refletir sobre os desafios e necessidades deste património.

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O encontro surge na sequência da primeira edição, realizada em 2025 no Museu Diocesano de Santarém, onde ficou evidente a diversidade de realidades existentes no país.

Segundo o comunicado enviado à Renascença, esse primeiro momento permitiu identificar “situações muito diferenciadas e as carências muito expressivas ao nível dos recursos humanos, materiais e financeiros dedicados aos arquivos diocesanos.

De acordo com a organização, “na maioria das dioceses o património documental […] continua a carecer de um enquadramento estruturado e de um investimento consonante”, tanto ao nível dos fundos antigos como da documentação corrente. Esta realidade levanta preocupações quanto à organização, preservação e valorização destes acervos.

O encontro deste ano irá também abordar o desenvolvimento do Manual de Boas Práticas para os Arquivos, atualmente em preparação sob coordenação da Rede de Arquivos de Instituições Religiosas. Este instrumento é apontado como essencial para orientar o trabalho no terreno, podendo funcionar como “um instrumento operativo para a definição de orientações e estratégias” que promovam a organização técnica e o acesso aos arquivos.

Entre os temas em destaque estarão o enquadramento dos arquivos no Direito da Igreja, a conservação e restauro de documentos e o perfil dos utilizadores que recorrem aos arquivos diocesanos para investigação. O programa inclui ainda uma visita ao arquivo da Diocese do Porto.

No comunicado, a organização sublinha a relevância destes espaços, afirmando que “os arquivos diocesanos são fundamentais […] atuando como lugares de memória, instrumentos ativos de evangelização e cultura”. Nesse sentido, defende a necessidade de reforçar a sensibilização dos responsáveis para o valor patrimonial destes acervos e para a implementação de boas práticas arquivísticas.

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