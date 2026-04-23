Leão despede-se de um povo caloroso e pede justiça e solidariedade para todos

Foi uma despedida em grande, com o estádio de Malabo, a capital da Guiné Equatorial, cheio de fiéis a participar na última missa celebrada por Leão XIV.

Indiferentes à chuva torrencial e trovoada que se abateu, esta manhã sobre a capital, ninguém arredou pé e, com entusiasmo contagioso, rezaram e cantaram, com manifesta gratidão pela presença do Papa.

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O país, maioritariamente católico, tem, no entanto, um regime totalitário com o mesmo presidente há décadas e uma elite política separada do povo, com a pretensão de controlar também a vida da Igreja.

Leão XIV, veio aqui pedir que “prevaleça o serviço do bem comum”, superando as desigualdades entre privilegiados e desfavorecidos”; que cresçam espaços de liberdade, para que a dignidade da pessoa humana seja sempre salvaguardada, sem esquecer os mais pobres e as famílias em dificuldades.

Aos cristãos, incentivou a crescerem na fé e a “tomar nas suas mãos o destino da Guiné Equatorial”. Protagonismo semelhante foi também o que pediu aos cristãos dos outros países visitados pelo Papa nestes dias.

Leão XIV despede-se da Guiné Equatorial, logo a seguir à missa. O regresso a Roma está previsto para a uma da tarde.