Responsáveis portugueses da EMRC participam em encontro em Itália

Responsáveis portugueses pela disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) vão marcar presença no 3.º Encontro Nacional dos Professores de Religião Católica, que decorre em Roma, numa iniciativa promovida pela Conferência Episcopal Italiana.

Fernando Moita, diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), e António Cordeiro, coordenador do Departamento de EMRC, integram a delegação portuguesa neste encontro que decorre entre esta quinta-feira e sábado, reforçando a cooperação europeia no ensino da disciplina.

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O evento reúne responsáveis, diretores e docentes de toda a Itália para refletir sobre o papel da EMRC enquanto “laboratório de cultura e diálogo”, num contexto educativo cada vez mais plural.

A dimensão internacional do encontro é reforçada pela participação de representantes de outros países, como Antonio Roura, de Espanha, evidenciando uma dinâmica de colaboração europeia em consolidação.

Entre os destaques do programa estão intervenções de figuras de relevo, como o cardeal Matteo Zuppi e o cardeal José Tolentino de Mendonça, bem como um diálogo com o ministro da Educação, Giuseppe Valditara.

O encontro culmina com uma audiência com o Papa Leão XIV, prevista para sábado, na Aula Paulo VI.

Esta participação portuguesa surge na continuidade da Jornada Nacional de EMRC, realizada em Fátima, em maio de 2025, que reuniu representantes internacionais, incluindo Antonio Roura e Ernesto Diaco.

Esse encontro foi considerado um marco na construção de pontes entre diferentes realidades educativas europeias, promovendo o intercâmbio de experiências e boas práticas.

A continuidade deste diálogo, agora em Roma, confirma o compromisso das instituições envolvidas em reforçar uma visão comum para a EMRC, centrada na formação integral dos alunos e na promoção de uma cultura de encontro no espaço educativo europeu.

O congresso decorre entre os dias 23 e 24 de abril, com momentos de oração, conferências e painéis de discussão, incluindo intervenções internacionais com participação de Portugal e Espanha.

No dia 25 de abril, os participantes reúnem-se na Aula Paulo VI para um momento final que inclui testemunhos e o discurso do Papa.