Peregrinação das Crianças quer ensinar a ser reflexo da luz de Deus

A Peregrinação das Crianças ao Santuário de Fátima realiza-se nos dias 9 e 10 de junho de 2026, desafiando os mais novos a seguir o exemplo da vidente irmã Lúcia de Jesus e a tornarem-se “reflexo da luz de Deus”.

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Inspirada no centenário das aparições de Pontevedra, a iniciativa terá como tema “E tu? Queres ver a Deus?”, centrando-se na devoção ao Imaculado Coração de Maria e no testemunho de vida da religiosa.

“Na Peregrinação é lançado o desafio a que cada um possa olhar para aquilo que Lúcia fez para poder fazer como ela e, vendo a Deus, poder ser reflexo da sua Luz”, refere a organização, sublinhando o objetivo de promover o crescimento na fé, esperança e amor.

Programa inclui vigília, encenação e missa

O programa arranca na noite de 9 de junho, às 21h30, com uma vigília na Capelinha das Aparições. No dia seguinte, as atividades começam às 9h30 com uma encenação na Basílica da Santíssima Trindade, seguida da recitação do Rosário.

A missa principal será celebrada às 11h00, no Recinto de Oração, com espaços reservados para grupos de crianças. Durante a tarde, a encenação repete-se às 15h30, terminando com a celebração de despedida.

A organização destaca ainda uma novidade: “Pela primeira vez, as famílias vão ter espaço reservado junto aos grupos de catequese”.

Caminho de preparação inspirado na irmã Lúcia

Como preparação, o santuário propõe a campanha de maio, com um percurso de quatro semanas inspirado na vida da Irmã Lúcia.

Segundo os promotores, esta caminhada pretende ajudar as crianças a “descobrir a presença de Deus nas suas vidas (…) tornando-se reflexos da Sua luz”.

Outro símbolo da peregrinação será um recipiente decorado pelas crianças, onde colocarão uma vela recebida no encontro, prolongando a experiência em casa.

A participação é gratuita e não requer inscrição, sendo recomendada a chegada antecipada a Fátima.

Realizada há 49 anos, a Peregrinação das Crianças teve início em 1977 e continua a afirmar-se como um dos principais momentos para os mais jovens no Santuário de Fátima.