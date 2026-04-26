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​“Que a energia atómica esteja ao serviço da vida e da paz”, pede o Papa nos 40 anos de Chernobyl

26 abr, 2026 - 12:15 • Aura Miguel

O Papa considera que o acidente na central soviética se mantém “como um alerta sobre os riscos inerentes à utilização de tecnologias cada vez mais poderosas”.

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Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"
Veja o vídeo com as palavras do Papa na Praça de S. Pedro. Foto: Giuseppe Lami/EPA

O Papa Leão XIV assinalou, este domingo, na Praça de São Pedro, os 40 anos “do trágico acidente de Chernobyl, que marcou profundamente a consciência da humanidade”.

O Papa considera que o acidente se mantém “como um alerta sobre os riscos inerentes à utilização de tecnologias cada vez mais poderosas”.

O Santo Padre confiou à misericórdia de Deus as vítimas e todos aqueles que ainda hoje sofrem as consequências daquela tragédia.

“Espero que o discernimento e a responsabilidade prevaleçam sempre em todos os níveis de tomada de decisão, para que toda a utilização da energia atómica esteja ao serviço da vida e da paz”, pediu.

Cuidado com "os ladrões que roubam um futuro de paz”

Antes da recitação do Regina Coeli, o Papa também alertou para os “ladrões” que saqueiam os recursos da terra, combatem guerras sangrentas ou alimentam o mal nas suas diversas formas.

A propósito do Evangelho de hoje, sobre o contraste entre Jesus e os ladrões, Leão XIV denunciou que "os ladrões" podem ter muitos rostos: “São aqueles que, apesar das aparências, sufocam a liberdade ou não respeitam a nossa dignidade; são convicções e preconceitos que nos impedem de ter um olhar sereno sobre os outros e sobre a vida; são ideias erradas que podem levar-nos a escolhas negativas; são estilos de vida superficiais ou marcados pelo consumismo, que nos esvaziam interiormente e nos levam a viver sempre à margem de nós mesmos."

“Não esqueçamos também aqueles ‘ladrões’ que, saqueando os recursos da terra, combatendo guerras sangrentas ou alimentando o mal nas suas diversas formas, não fazem mais do que roubar a todos a possibilidade de um futuro de paz e tranquilidade. Podemos perguntar-nos: Quem queremos que guie a nossa vida? Quais são os “ladrões” que tentaram entrar no nosso redil? Conseguiram-no, ou fomos capazes de os afastar?”, acrescentou.

O Santo Padre sublinhou que, ao contrário destes "ladrões", Jesus não vem roubar a nossa vida e a nossa liberdade, mas conduzir-nos pelos caminhos direitos: “Não vem sequestrar ou enganar a nossa consciência, mas iluminá-la com a luz da sua sabedoria. Não vem corromper as nossas alegrias terrenas, mas abri-las a uma felicidade mais plena e duradoura. Quem confia n’Ele não tem nada a temer."

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