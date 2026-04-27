Cardeal Mario Grech: sinodalidade pode ser exemplo para "lidar com os conflitos do mundo"

O responsável pela Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos diz acreditar que "a sinodalidade pode ser uma forma de lidar com as polarizações e com os conflitos" que marcam a atualidade no mundo.

Em conferência de imprensa, no Paço Episcopal do Porto, e junto ao Bispo D. Manuel Linda, o Cardeal Mario Grech lembrou que, "em termos simples", a sinodalidade significa que "chegamos juntos a uma mesa e tentamos ouvir-nos uns aos outros".

Uma forma de "pessoas de boa vontade", com as suas diferenças, "chegarem a uma solução que pode, realmente, ser boa para todos".

Aos jornalistas, o Cardeal Mario Grech não quis comentar as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos sobre o Papa Leão XIV, referindo que não lhe compete responder a essa pergunta.

O secretário geral do Sínodo dos Bispos apontou ainda a evangelização como o caminho a seguir pela Igreja, também em Portugal.

"Todos precisamos de nos comprometer a anunciar Jesus ao mundo hoje", afirmou.

"Esperamos que com esse novo sangue, com esse novo estilo de sinodalidade, possamos aumentar e fortalecer a evangelização", porque, defendeu o Cardeal Mario Grech, é necessário "anunciar Jesus ao mundo hoje".

"Se o fizermos, estaremos a fazer um grande serviço, não apenas à Igreja, mas à sociedade em geral", concluiu.

O cardeal Grech estará com o clero do Porto no dia 28 de abril, para falar sobre “A sinodalidade da Igreja e o Sínodo Diocesano”. O Cardeal maltês ocupa o cargo de secretário geral do Sínodo dos Bispos desde 2020.