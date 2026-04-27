Papa recebe líder da Igreja Anglicana focado em ultrapassar divergências

Leão XIV recebeu esta segunda-feira, no Vaticano, a nova líder da Igreja Anglicana, Sarah Mullally. O Papa defende que católicos e anglicanos devem aproveitar todas as oportunidades para anunciar "Cristo ao mundo em conjunto", e trabalhar em conjunto para ultrapassar divergências. O encontro entre Leão XIV e a arcebispa da Cantuária ficou marcado por uma troca de prendas e por uma oração conjunta. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sarah Mullally, a primeira mulher a assumir a liderança espiritual dos 85 milhões de anglicanos em todo o mundo, foi recebida por Leão XIV, o primeiro líder norte-americano dos 1,4 mil milhões de católicos, no seu gabinete oficial, no ornamentado Palácio Apostólico do Vaticano. Os dois, que chefiam denominações cristãs separadas desde 1534, reuniram-se em privado antes de seguirem juntos para uma capela do século XVII, onde recitaram orações em uníssono.

Nas suas declarações formais dirigidas a Leão XIV, Mullally agradeceu ao Papa o seu novo estilo discursivo, mais assertivo, utilizado numa digressão por quatro países africanos para condenar de forma veemente a guerra e o despotismo — uma postura que suscitou críticas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “O mundo precisava desta mensagem neste momento — obrigada”, afirmou a arcebispa. “Recordou-nos que, apesar do sofrimento, as pessoas anseiam por uma vida plena, e que inúmeros indivíduos trabalham diariamente por esta visão do bem comum.” Leão XIV afirmou a Sarah Mullally que foram registados progressos na aproximação entre a Igreja Católica e a Igreja de Inglaterra, mas lamentou que “novos problemas tenham surgido nas últimas décadas”, sem especificar quais. “Não devemos permitir que estes desafios persistentes nos impeçam de aproveitar todas as oportunidades para anunciar Cristo ao mundo em conjunto”, declarou o Papa.