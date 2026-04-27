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Vaticano
Papa recebe líder da Igreja Anglicana focado em ultrapassar divergências
27 abr, 2026 - 18:46 • Ricardo Vieira, com Reuters
Primeiro encontro entre Leão XIV e a nova arcebispa da Cantuária marcado por uma oração conjunta. Líderes religiosos querem "aprofundar" relações entre católicos e anglicanos.
Leão XIV recebeu esta segunda-feira, no Vaticano, a nova líder da Igreja Anglicana, Sarah Mullally. O Papa defende que católicos e anglicanos devem aproveitar todas as oportunidades para anunciar "Cristo ao mundo em conjunto", e trabalhar em conjunto para ultrapassar divergências.
O encontro entre Leão XIV e a arcebispa da Cantuária ficou marcado por uma troca de prendas e por uma oração conjunta.
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Sarah Mullally, a primeira mulher a assumir a liderança espiritual dos 85 milhões de anglicanos em todo o mundo, foi recebida por Leão XIV, o primeiro líder norte-americano dos 1,4 mil milhões de católicos, no seu gabinete oficial, no ornamentado Palácio Apostólico do Vaticano.
Os dois, que chefiam denominações cristãs separadas desde 1534, reuniram-se em privado antes de seguirem juntos para uma capela do século XVII, onde recitaram orações em uníssono.
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Nas suas declarações formais dirigidas a Leão XIV, Mullally agradeceu ao Papa o seu novo estilo discursivo, mais assertivo, utilizado numa digressão por quatro países africanos para condenar de forma veemente a guerra e o despotismo — uma postura que suscitou críticas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
“O mundo precisava desta mensagem neste momento — obrigada”, afirmou a arcebispa. “Recordou-nos que, apesar do sofrimento, as pessoas anseiam por uma vida plena, e que inúmeros indivíduos trabalham diariamente por esta visão do bem comum.”
Leão XIV afirmou a Sarah Mullally que foram registados progressos na aproximação entre a Igreja Católica e a Igreja de Inglaterra, mas lamentou que “novos problemas tenham surgido nas últimas décadas”, sem especificar quais.
“Não devemos permitir que estes desafios persistentes nos impeçam de aproveitar todas as oportunidades para anunciar Cristo ao mundo em conjunto”, declarou o Papa.
Mudança histórica para os anglicanos
Sarah Mullally, em visita a Roma esta semana, tomou posse como nova arcebispa da Cantuária em março, num momento histórico que gerou reações divergentes no seio da Comunhão Anglicana global, em particular entre as províncias mais conservadoras de África e da Ásia.
Antes do encontro, Mullally declarou à ITV News sentir-se “muito humilde” e “profundamente honrada” por se reunir com Leão XIV.
“Existe uma longa relação e comunhão entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica Romana... continuaremos a aprofundar essa relação”, afirmou.
A Igreja de Inglaterra separou-se da Igreja Católica em 1534, após o Papa Clemente VII recusar o pedido do rei Henrique VIII para anular o seu casamento com Catarina de Aragão.
Durante séculos, as duas denominações mantiveram posições fortemente opostas, mas têm vindo a aproximar-se nas últimas décadas.
Os seus ensinamentos coincidem em muitas questões fundamentais, embora a Igreja Católica não ordene mulheres e, em regra, não permita o casamento de sacerdotes.
Nas suas declarações ao Papa na segunda-feira, Mullally prometeu manter-se unida a ele em oração.
“Recebemos uns dos outros dons que não conseguimos gerar isoladamente: profundidade na oração, coragem no testemunho, perseverança no sofrimento e fidelidade no serviço”, afirmou.
O rei Carlos III, governador supremo da Igreja de Inglaterra, realizou uma visita de Estado ao Vaticano em outubro.
Durante essa visita, ele e Leão rezaram juntos na Capela Sistina, naquele que foi o primeiro momento de culto conjunto entre um papa e um monarca britânico desde o reinado de Henrique VIII.
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