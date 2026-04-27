​Papa reconhece martírio de 49 espanhóis durante a guerra civil

Leão XIV reconheceu o martírio de 49 espanhóis durante a guerra civil, anunciou esta segunda-feira o Vaticano.



O Papa promulgou vários decretos durante uma reunião com o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos.

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Entre os decretos encontra-se o reconhecimento do martírio dos servos de Deus Stanislao Ortega García e de 48 companheiros, membros do Instituto dos Irmãos da Instrução Cristã de São Gabriel, juntamente com o sacerdote Emanuel Berenguer Clusella.

Os religiosos espanhóis foram mortos entre julho e novembro de 1936, “por ódio à fé, em diversos locais da Catalunha”.

Foram vítimas de perseguição religiosa durante o período da guerra civil espanhola, que terminou em 1939.

O Papa também aprovou um decreto que reconhece “a oferta da vida do Servo de Deus Pietro Emanuele Salado Alba, fiel leigo, membro da associação ‘Hogar de Nazaré’, nascido a 1 de janeiro de 1968 em Chiclana de la Frontera (Espanha) e falecido a 5 de fevereiro de 2012 em Playa de Tonsupa, junto a Atacames (Equador)”.

Também foram reconhecidas as virtudes heroicas de Maria Eletta de Jesus, da Ordem das Carmelitas Descalças; de Maria Teresa da Santíssima Trindade, da Congregação das Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus; e de Maria Raffaella De Giovanna, fundadora da Congregação das Irmãs Terciárias Mínimas de São Francisco de Paula.