Bento Sousa Lopes é novo chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas

Bento Augusto Leal de Sousa Lopes é o novo chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas (CNE), que foi eleito para o triénio 2026-2029, nas eleições da Junta Central e do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, que decorreram no dia 19 de abril.

“Para a eleição da Junta Central, registaram-se 8.411 votantes, correspondendo a uma abstenção de 53,4%. A Lista A venceu a eleição, reunindo 5.484 votos, contra 2.627 da Lista B. Foram ainda contabilizados 170 votos em branco e 127 votos nulos”, pode ler-se no portal Flor de Lis.

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Bento Sousa Lopes, antigo Chefe Regional do Porto do CNE, liderou a lista vencedora Equipa Papa Francisco.

No que respeita ao Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, onde se apresentava uma lista única, participaram 8.408 eleitores, e a abstenção fixou-se nos 53,7%.

Liderada por Manuel Lavadinho, a lista foi aprovada, registando 7.837 votos favoráveis (“Sim”), face a 252 votos contra (“Não”), contando-se ainda 189 em branco e 123 nulos.

O processo envolveu cerca de 8.400 eleitores, num universo eleitoral de 18.373, distribuídos por todo o país e regiões no estrangeiro.

O site ‘Flor de Lis’ informa que breve será indicada a data da tomada de posse dos novos órgãos nacionais, para os próximos três anos.

O Corpo Nacional de Escutas nasceu em Braga a 27 de maio de 1923 e conta atualmente com perto de 70.000 associados, cerca de 1030 agrupamentos locais em todo o território nacional e regiões autónomas dos Açores e da Madeira.