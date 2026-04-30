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Tempestade Kristin

Cáritas de Leiria angaria 2,3 milhões e apoia mais de 800 famílias

30 abr, 2026 - 12:59 • Olímpia Mairos

Fundo de Emergência Social já distribuiu mais de 142 mil euros e 360 toneladas de alimentos, mas alerta para atrasos nos apoios públicos e das seguradoras.

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A Cáritas Diocesana de Leiria angariou cerca de 2,3 milhões de euros no âmbito do Fundo de Emergência Social criado após a tempestade Kristin, um valor ainda provisório, segundo revela a instituição em comunicado.

“O Fundo de Emergência Social […] angariou cerca de 2 300 000 euros. Este número é ainda provisório, dado que se encontram por apurar alguns montantes nomeadamente donativos institucionais e contribuições de entidades parceiras cujos processos de transferência ainda se encontram em curso”, indica a instituição.

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Desde a criação do fundo, foram abertos 71 processos de candidatura, dos quais 16 foram recusados por não cumprirem os critérios definidos. Até ao momento, 16 famílias (38 pessoas) já receberam apoio financeiro, num total de mais de 142 mil euros atribuídos.

A maior parte dos apoios destina-se à reparação e reconstrução de habitações, representando cerca de 125 mil euros, o que reflete a dimensão dos danos provocados pela tempestade.

Paralelamente, a resposta incluiu apoio alimentar de grande escala. “Mais de 800 famílias afetadas pela Tempestade Kristin foram apoiadas com bens alimentares”, indica a Cáritas de Leiria.

No total, foram distribuídas mais de 360 toneladas de alimentos, através de uma rede de proximidade da diocese.

Apesar dos avanços, a instituição admite atrasos na atribuição de apoios financeiros, devido sobretudo à dependência de decisões externas.

“Os apoios financeiros do Fundo ainda não atingiram a dimensão prevista, devido a […] seguradoras” e ao “apoio do Estado via CCDR”, lê-se na nota.

A Cáritas Diocesana de Leiria alerta para a aproximação do inverno, numa altura em que persistem habitações com danos significativos ainda por reparar, sublinhando que “a demora nas respostas das seguradoras e dos apoios públicos continua a condicionar a recuperação de várias famílias”.

A organização alerta igualmente para o impacto psicológico da situação prolongada nas pessoas afetadas, considerando que a saúde mental das comunidades deve ser contemplada nas respostas em curso.

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