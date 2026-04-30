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Liga Operária Católica. "Nunca houve tantas razões para protesto e para manifestação”

30 abr, 2026 - 15:57 • Henrique Cunha

A Liga Operária Católica quer os trabalhadores na rua a protestar contra as alterações à lei laboral, no 1.º de Maio.

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A Liga Operária Católica (LOC) desafia os trabalhadores para, no 1.º de Maio, "saírem à rua e fazerem sentir e ouvir a sua voz".

Em declarações à Renascença, a coordenadora nacional da LOC, Fátima Pinto, diz que é necessário os trabalhadores "fazerem sentir o quanto estão em desacordo" com as alterações à lei laboral.

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“Eu espero e desafio todos os trabalhadores a saírem à rua e a fazerem sentir o quanto estão em desacordo com esta legislação”, declara.

“A LOC, através dos seus militantes, estará presente nas manifestações”, garante Fátima Pinto, argumentando que “nunca houve tantas razões para protesto e para manifestação”.

A coordenadora nacional da LOC considera que os trabalhadores “não estão a ser tidos em conta” e que “quem está nas negociações está a ser pressionado de uma forma vergonhosa pelas entidades patronais que se sentem no direito de dizer aos trabalhadores como é que se devem posicionar”.

Não sei, nunca vi uma coisa destas”, desabafa.

Fátima Pinto dá “os parabéns à UGT pela firmeza demonstrada e pela postura até ao dia de hoje, porque estão a ser leais àquilo que sempre defenderam”.

“Os outros trabalhadores também têm que ser firmes e participar em todas as manifestações. Nas que forem mais perto de nós, nas que forem mais longe, mas devem sair à rua e fazerem sentir e ouvir a sua voz”, acrescenta.

Noutro plano, a coordenadora nacional da LOC entende como “legitimas” as pressões do Presidente da República e os seus consecutivos apelos ao diálogo: “As pressões são legítimas no sentido em que ele não dá indicação do que quer que seja e apenas quer que haja diálogo."

“Espero que queira também que haja diálogo com todos os trabalhadores e que procure que também as duas centrais sindicais estejam nas negociações, que é aquilo que devia estar e devia estar a acontecer desde o princípio”, remata Fátima Pinto.

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