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Leão XIV aos novos bispos: “Não se deixem procurar, deixem-se encontrar”

02 mai, 2026 - 17:05 • Aura Miguel

Celebração ocorreu na basílica de São João de Latrão, em Roma, e o Papa lembrou aos novos bispos que só serão profetas no seu ministério, “se forem homens de paz e de unidade”.

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O Santo Padre ordenou na tarde deste sábado quatro novos bispos auxiliares para a diocese de Roma. “Não se acomodem com os privilégios que a vossa condição vos possa oferecer. Não sigam a lógica mundana do primeiro lugar. Sejam testemunhas de Cristo que não veio para ser servido, mas para servir”, pediu-lhes Leão XIV.

A celebração ocorreu na basílica de São João de Latrão e o Papa, que também é bispo de Roma, lembrou aos novos bispos que só serão profetas no seu ministério, “se forem homens de paz e de unidade”.

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Sobre a vocação destes homens escolhidos por Deus, Leão XIV alertou para a rejeição que a sua fidelidade poderá trazer “quando com a vida e as palavras nos opomos a planos que esmagam os fracos, quando não respeitam a dignidade de cada pessoa ou utilizam os conflitos para selecionar os mais fortes, enquanto negligenciam os que ficam para trás, os que falham, considerando os que sucumbem como a escória da história”.

Ora, “Jesus caminhou entre nós como um profeta desarmante e desarmante, e quando foi rejeitado, não mudou os seus caminhos”, frisou o pontífice.

O Papa deixou ainda um pedido aos novos bispos: “Não se deixem procurar, deixem-se encontrar. E assegurai que os sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas empenhados no apostolado nunca se sintam sós".

"Ajudem-nos a reacender a esperança nos seus diversos ministérios e a sentirem-se parte da mesma missão. Saibam sempre motivar incansavelmente os indivíduos e as comunidades, recordando com simplicidade a beleza do Evangelho."

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