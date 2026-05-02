"Peregrinação Segura": GNR intensifica apoio a quem caminha até Fátima

A GNR vai intensificar, a partir de segunda-feira, as ações de apoio aos milhares de peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima para as celebrações de 12 e 13 de maio, anunciaram as autoridades este sábado. A operação "Peregrinação Segura 2026", que decorrerá até 13 de maio, tem como objetivo "garantir a segurança rodoviária, a fluidez da circulação nas principais vias de acesso e a proteção de todos os fiéis", reduzindo riscos "em percursos que apresentam tráfego intenso e bermas estreitas". Em comunicado, a GNR explicou que fará "a monitorização permanente dos fluxos de tráfego nas vias mais críticas". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com a intenção de "aumentar a eficácia da comunicação em tempo real", a força de segurança "irá inserir na plataforma 'Waze' a emissão de mensagens e alertas personalizados, designadamente conselhos de segurança e avisos sobre pontos de perigo, referentes ao tráfego rodoviário". Esta operação terá duas fases, a primeira das quais até ao dia 11 deste mês, mais focada na segurança dos peregrinos em trânsito.

Nesta fase estão previstos o patrulhamento reforçado nas vias mais críticas, o acompanhamento de grupos pedestres, ações de sensibilização para a adoção de comportamentos seguros e a monitorização de pontos de maior risco. Os últimos dois dias da operação serão dedicados à segurança durante as celebrações no santuário e nas suas zonas envolventes. A GNR referiu que, junto ao recinto, haverá reforço de policiamento, gestão de fluxos de entrada e saída e apoio a peregrinos nacionais e estrangeiros, tudo em coordenação com as entidades de proteção civil e socorro. Saiba os conselhos da GNR para uma peregrinar em segurança Não usar auscultadores, nem telemóvel durante a caminhada;

Seguir sempre na berma contrária ao sentido do trânsito, em fila única e usando coletes refletores;

Em Fátima e no santuário, devem guardar bens pessoais na bagageira antes de estacionar e não deixar bens à vista no interior das viaturas;

Levar consigo os documentos pessoais e mantimentos. Na quinta-feira, a Infraestruturas de Portugal anunciou que o Itinerário Complementar (IC) 2, nos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, tem condicionamentos de trânsito até 12 de maio para garantir a segurança dos peregrinos. A IP reconheceu que "muitas das estradas utilizadas pelos peregrinos registam tráfego significativo e, em alguns casos, velocidades elevadas, o que constitui fator de risco agravado para os peões", recomendando "a utilização de percursos alternativos, através da utilização de vias secundárias".