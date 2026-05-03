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Papa. “Rezem o terço pelas minhas intenções: a comunhão na Igreja e a paz no mundo”

03 mai, 2026 - 12:00 • Aura Miguel

No final da recitação do “Regina Coeli”, Leão XIV também lamentou as constantes violações da liberdade de imprensa e recordou os jornalistas vítimas das guerra e violências.

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Leão XIV pediu este domingo aos fiéis para, durante o mês de maio, rezarem o terço pelas suas intenções, sobretudo pela “comunhão na Igreja e pela paz no mundo”.

Antes de saudar os grupos de fiéis presentes na Praça de São Pedro, o Santo Padre pediu que, neste mês de maio, em toda a Igreja, se reze o terço em conjunto, à semelhança dos apóstolos reunidos com Maria, no Cenáculo.

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“Maria Santíssima estava no meio deles e o seu coração mantinha o fogo que animava a oração de todos”, recordou o Papa. “Confio-vos as minhas intenções, em particular, pela comunhão na Igreja e pela paz no mundo”.

No final da recitação do “Regina Coeli”, Leão XIV também lamentou as constantes violações da liberdade de imprensa e recordou os jornalistas vítimas das guerra e violências.

Ao assinalar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa decretado pela UNESCO que se celebra este domingo, afirmou: ”Infelizmente, este direito é frequentemente violado, por vezes de forma flagrante, outras vezes de forma dissimulada”. E acrescentou: “Recordamos os inúmeros jornalistas e repórteres vítimas de guerras e de violência”.

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