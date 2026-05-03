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Pastoral Juvenil com “visão renovada” quer jovens como “protagonistas” na Igreja do futuro

03 mai, 2026 - 15:25 • Isabel Pacheco

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil apresenta novo documento de referência para a Pastoral e lança os primeiros passos da caminhada rumo a JMJ em Seul em 2027. O momento foi assinalado na Alfândega do Porto, num evento onde os jovens foram desafiados a “sair e lançar redes para o futuro”.

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Trabalhar “com os jovens” para a Igreja do Futuro é esta a visão renovada do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil que lançou, este sábado, na Alfândega do Porto um novo quadro de referência que resultou de um “processo de escuta 360°” em que foram ouvidos mais de 3 mil jovens.

O resultado, explica-nos o responsável pelo DNPJ, Pedro Carvalho, “não é um manual”, “não é um conjunto de regras”, mas uma visão renovada para a Pastoral em Portugal.

“Durante muitos anos fomos fazendo em Igreja, que era fazer atividades para eles [jovens], e agora vamos mudar este “mindset” um bocadinho e vamos trabalhar com eles, eles que nos digam qual é o caminho para nós acompanharmos e construirmos juntos e com todos, todos, todos”, explica Pedro Carvalho reconhecendo que foi esse o “principal feedback” dos jovens ao longo do processo de escuta

“Uma particularidade muito grande era deles serem escutados, nas suas fragilidades, a saúde mental, a solidão, a falta de acompanhamento, mas, também, nos transmitiram muitos sonhos, os sonhos que o Papa Francisco nos pedia, ou lhes pedia, que fossem protagonistas”.

JMJ Seul: inscrições abrem a 27 de maio

E depois do Jubileu que contou com mais de 11 mil jovens portugueses em Roma, a Pastoral Juvenil prepara-se, agora, para o desafio da Jornada Mundial da Juventude, em 2027, em Seul.

Pedro Carvalho adianta que ainda não há registo dos números de eventuais participações, mas que o evento já está a despertar a mobilização dos jovens.

“De facto, por onde eu tenho passado, estamos a achar interessantíssimo a mobilização que já está a haver nas paróquias”, reconhece. “Não sei quantas pessoas vão, não é esse o número, mas que existe esta ideia de querer ir a Seul, de querer um encontro com Cristo na Ásia, num país onde o número de católicos é inferior na religião”.

AS inscrições para JMJ Seul abrem este mês, no dia 27. Em setembro, também no dia 27, será apresentado o programa final da “caminhada27” rumo a Seul, na Coreia do Sul.

A longo desta caminhada, “vamos ter uma parceria com a Rede Mundial da Ordenação pelo Papa, que é o Caminho 27, com o Passo a Rezar, onde vamos ter sempre, a cada dia 27 a partir de agosto, uma oração no Passo a Rezar”, revela Pedro Carvalho adiantando que “ partir do próximo ano pastoral, vamos ter catequeses num caminho espiritual até à jornada, durante a jornada e pós-Jornada Mundial da Juventude”.

“E, portanto, é este desafio que nós temos e que vamos lançar redes para estes jovens”, remata.

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